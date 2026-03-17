Potężny paraliż w Niemczech. Lepiej zrezygnuj z podróży, żeby uniknąć komunikatu "Kein Zugverkehr" i dużych kłopotów

Kolejny wielki strajk. „Pojazdy zostaną w zajezdniach”

Jak informuje niemiecki dziennik Bild, w czwartek, 19 marca dojdzie do kolejnego ogólnokrajowego strajku komunikacji miejskiej. Protest ma objąć co najmniej cztery landy:

Bawarię,

Brandenburgię,

Nadrenię Północną-Westfalię,

Hamburg.

Dodatkowo:

W Hesji trwa głosowanie nad przyłączeniem się do protestu.

W Bremie decyzja zapadnie w środę.

W Saksonii strajk już trwa od poniedziałku.

Według Bild, jeśli wszystkie regiony poprą akcję, nawet siedem landów może zostać całkowicie sparaliżowanych.

Co to oznacza dla podróżnych?

Strajk ma być całodniowy, a jego skutki – bardzo dotkliwe.

Autobusy i tramwaje nie wyjadą na trasy.

W wielu miastach komunikacja stanie w 100%.

Możliwe są różnice regionalne w godzinach rozpoczęcia protestu.

Niemieckie media, m.in. Tagesschau i Frankfurter Allgemeine Zeitung, podkreślają, że wcześniejsze protesty doprowadziły do „niemal całkowitego zatrzymania ruchu miejskiego” i „rekordowych korków na ulicach”.

Związkowcy: „Stoimy w miejscu”. Pracodawcy: „Czasy są trudne”

Związek zawodowy Verdi domaga się poprawy warunków pracy i podwyżek.Wiceprzewodnicząca Verdi, Christine Behle, cytowana przez Bild, mówi wprost:

„W wielu krajach jesteśmy – w czwartym miesiącu negocjacji – niestety wciąż na początku”.

Pracodawcy odpowiadają, że „czasy są trudne”, ale jednocześnie przyznają, że „nie można sobie pozwolić na zwłokę przy stole negocjacyjnym”.

W czwartek lepiej nie jedźcie do Niemiec

Jeśli planujecie:

zakupy,

wyjazd służbowy,

wizytę u rodziny,

wycieczki do niemieckich miast...

... lepiej przełóżcie podróż na inny termin.

Możecie utknąć:

na dworcach,

na przystankach,

w centrach miast,

bez możliwości dojazdu do celu.

Nawet jeśli pociągi dalekobieżne będą kursować, dojazd do stacji może być niemożliwy.

Co robić, jeśli musicie jechać?

Śledźcie komunikaty lokalnych przewoźników.

Przygotujcie alternatywy: samochód, rower, carsharing.

Liczcie się z gigantycznymi korkami.

Czwartkowy strajk może być jednym z największych w ostatnich miesiącach. Związek Verdi zaostrza presję, a negocjacje stoją w miejscu. Dla podróżnych z Polski oznacza to jedno: lepiej zostać w kraju i nie ryzykować utknięcia w niemieckim chaosie komunikacyjnym.

32

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie