Potężny paraliż w Niemczech. Lepiej zrezygnuj z podróży, żeby uniknąć komunikatu "Kein Zugverkehr" i dużych kłopotów

Grzegorz Kluczyński
2026-03-17 12:57

Niemcy znów stają na krawędzi komunikacyjnego chaosu. W czwartek w wielu landach autobusy, tramwaje i metro mają zostać w zajezdniach, a na przystankach mogą pojawić się groźnie brzmiące komunikaty "Kein Zugverkehr". Jeśli planujecie wyjazd do naszych zachodnich sąsiadów – lepiej przełóżcie podróż.

Strajk komunikacji miejskiej w Niemczech

Autor: Wygenerowane przez AI

Kolejny wielki strajk. „Pojazdy zostaną w zajezdniach”

Jak informuje niemiecki dziennik Bild, w czwartek, 19 marca dojdzie do kolejnego ogólnokrajowego strajku komunikacji miejskiej. Protest ma objąć co najmniej cztery landy:

  • Bawarię,
  • Brandenburgię,
  • Nadrenię Północną-Westfalię,
  • Hamburg.

Dodatkowo:

  • W Hesji trwa głosowanie nad przyłączeniem się do protestu.
  • W Bremie decyzja zapadnie w środę.
  • W Saksonii strajk już trwa od poniedziałku.

Według Bild, jeśli wszystkie regiony poprą akcję, nawet siedem landów może zostać całkowicie sparaliżowanych.

Co to oznacza dla podróżnych?

Strajk ma być całodniowy, a jego skutki – bardzo dotkliwe.

  • Autobusy i tramwaje nie wyjadą na trasy.
  • W wielu miastach komunikacja stanie w 100%.
  • Możliwe są różnice regionalne w godzinach rozpoczęcia protestu.

Niemieckie media, m.in. Tagesschau i Frankfurter Allgemeine Zeitung, podkreślają, że wcześniejsze protesty doprowadziły do „niemal całkowitego zatrzymania ruchu miejskiego” i „rekordowych korków na ulicach”.

Związkowcy: „Stoimy w miejscu”. Pracodawcy: „Czasy są trudne”

Związek zawodowy Verdi domaga się poprawy warunków pracy i podwyżek.Wiceprzewodnicząca Verdi, Christine Behle, cytowana przez Bild, mówi wprost:

„W wielu krajach jesteśmy – w czwartym miesiącu negocjacji – niestety wciąż na początku”.

Pracodawcy odpowiadają, że „czasy są trudne”, ale jednocześnie przyznają, że „nie można sobie pozwolić na zwłokę przy stole negocjacyjnym”.

W czwartek lepiej nie jedźcie do Niemiec

Jeśli planujecie:

  • zakupy,
  • wyjazd służbowy,
  • wizytę u rodziny,
  • wycieczki do niemieckich miast...

... lepiej przełóżcie podróż na inny termin.

Możecie utknąć:

  • na dworcach,
  • na przystankach,
  • w centrach miast,

bez możliwości dojazdu do celu.

Nawet jeśli pociągi dalekobieżne będą kursować, dojazd do stacji może być niemożliwy.

Co robić, jeśli musicie jechać?

  • Śledźcie komunikaty lokalnych przewoźników.
  • Przygotujcie alternatywy: samochód, rower, carsharing.
  • Liczcie się z gigantycznymi korkami.

Czwartkowy strajk może być jednym z największych w ostatnich miesiącach. Związek Verdi zaostrza presję, a negocjacje stoją w miejscu. Dla podróżnych z Polski oznacza to jedno: lepiej zostać w kraju i nie ryzykować utknięcia w niemieckim chaosie komunikacyjnym.

