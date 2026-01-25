TVN przesadził? Ksiądz w programie o zdradzie i manipulacji

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-25 21:49

Trzeci sezon programu "The Traitors. Zdrajcy" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Wśród uczestników pojawi się bowiem duchowny, który od lat przełamuje schematy i wywołuje kontrowersje - mianowicie ksiądz Rafał Główczyński, znany w internecie jako "Ksiądz z osiedla". To dobre posunięcie produkcji?

"The Traitors. Zdrajcy" to format, który opiera się na nieustannej grze pozorów, podejrzeń i psychologicznych pojedynków. Uczestnicy rywalizują o wysoką nagrodę pieniężną, jednocześnie próbując odkryć, kto potajemnie działa przeciwko grupie. Sojusze zawierane są na chwilę, a zaufanie potrafi runąć w okamgnieniu. Już wkrótce widzowie zobaczą trzeci sezon programu, który ma być najbardziej intensywny w historii.

Nowa edycja zadebiutuje 22 lutego 2026 roku na antenie TVN. Emisja zaplanowana została na niedzielne wieczory o 19:45, a całość ponownie poprowadzi Malwina Wędzikowska. Produkcja przygotowała aż 12 emocjonujących odcinków!

Zobacz też: Już wiadomo, kiedy rusza 3. sezon "The Traitors"! Ujawniamy sekrety uczestników. Malwina się wygadała!

TVN przesadził? Ksiądz w programie o zdradzie i manipulacji

W trzecim sezonie w grze pojawią się m.in. osoby związane z nauką, służbami mundurowymi, gastronomią, branżą rozrywkową czy nawet sportem. Na tle tej barwnej grupy szczególnie wyróżnia się jeden bohater, a mianowicie ksiądz Rafał Główczyński. Duchowny od lat buduje swój wizerunek w mediach społecznościowych i wzbudza tym niemałe kontrowersje.

W 2024 roku otworzył w Warszawie klubokawiarnię "Cyrk Motyli". Emocje wywołała jego decyzja o pojawieniu się na platformie OnlyFans. Ksiądz publikował tam treści duchowe, a środki z subskrypcji planował przeznaczać na działalność społeczną i wsparcie osób wykluczonych. Reakcje opinii publicznej jak można się były domyślić okazały się jednak skrajne. Po licznych protestach wiernych i medialnej burzy ksiądz zakończył swoją aktywność na platformie. Ciekawe, co wierni powiedzą na jego udział w "The Traitors. Zdrajcy". 

Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać z Malwiną na temat uczestników. Prowadząca nie chciała zdradzić wtedy, kto dokładnie pojawi się w jej programie, ale z pewnością dla fanów show może być kilka zaskoczeń.

Jest parę takich osób, nie mogę powiedzieć, czym się trudnią, ale jedna z tych osób pojawiła się na Pudelku. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że ta osoba może się tam pojawić... i nie był to Jarosław Kaczyński - powiedziała Malwina w rozmowie z "Super Expressem".

Zobacz też: Gwiazda TVN miała poważny wypadek na wakacjach. Jej twarz jest pokiereszowana!

Zobacz naszą galerię: TVN przesadził? Ksiądz w programie o zdradzie i manipulacji

TVN przesadził? Ksiądz w programie o zdradzie i manipulacji
24 zdjęcia
Sonda
Będziesz oglądać nowy program TVN - "The Traitors. Zdrajcy"?
Malwina Wędzikowska zdradza kulisy 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

THE TRAITORS. ZDRAJCY
MALWINA WĘDZIKOWSKA