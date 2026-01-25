"The Traitors. Zdrajcy" to format, który opiera się na nieustannej grze pozorów, podejrzeń i psychologicznych pojedynków. Uczestnicy rywalizują o wysoką nagrodę pieniężną, jednocześnie próbując odkryć, kto potajemnie działa przeciwko grupie. Sojusze zawierane są na chwilę, a zaufanie potrafi runąć w okamgnieniu. Już wkrótce widzowie zobaczą trzeci sezon programu, który ma być najbardziej intensywny w historii.

Nowa edycja zadebiutuje 22 lutego 2026 roku na antenie TVN. Emisja zaplanowana została na niedzielne wieczory o 19:45, a całość ponownie poprowadzi Malwina Wędzikowska. Produkcja przygotowała aż 12 emocjonujących odcinków!

TVN przesadził? Ksiądz w programie o zdradzie i manipulacji

W trzecim sezonie w grze pojawią się m.in. osoby związane z nauką, służbami mundurowymi, gastronomią, branżą rozrywkową czy nawet sportem. Na tle tej barwnej grupy szczególnie wyróżnia się jeden bohater, a mianowicie ksiądz Rafał Główczyński. Duchowny od lat buduje swój wizerunek w mediach społecznościowych i wzbudza tym niemałe kontrowersje.

W 2024 roku otworzył w Warszawie klubokawiarnię "Cyrk Motyli". Emocje wywołała jego decyzja o pojawieniu się na platformie OnlyFans. Ksiądz publikował tam treści duchowe, a środki z subskrypcji planował przeznaczać na działalność społeczną i wsparcie osób wykluczonych. Reakcje opinii publicznej jak można się były domyślić okazały się jednak skrajne. Po licznych protestach wiernych i medialnej burzy ksiądz zakończył swoją aktywność na platformie. Ciekawe, co wierni powiedzą na jego udział w "The Traitors. Zdrajcy".

Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać z Malwiną na temat uczestników. Prowadząca nie chciała zdradzić wtedy, kto dokładnie pojawi się w jej programie, ale z pewnością dla fanów show może być kilka zaskoczeń.

Jest parę takich osób, nie mogę powiedzieć, czym się trudnią, ale jedna z tych osób pojawiła się na Pudelku. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że ta osoba może się tam pojawić... i nie był to Jarosław Kaczyński - powiedziała Malwina w rozmowie z "Super Expressem".

