Już wiadomo, kiedy rusza 3. sezon "The Traitors"! Ujawniamy sekrety uczestników. Malwina się wygadała!

Już niedługo premiera 3. sezonu hitowego programu "The Traitors. Zdrajcy". Twórcy zdradzili już, że pierwszy odcinek zobaczymy 22 lutego 2026 roku, a emisja będzie miała miejsce w niedziele o godzinie 19:45 na TVN. Tym razem gra przenosi się do francuskiego Château de Bournel, a uczestnicy zapowiadają się bardziej zaskakująco niż kiedykolwiek. Będzie się działo!

"The Traitors. Zdrajcy" to format, który od debiutu w 2024 roku zdobył ogromną popularność. Program łączy elementy gry psychologicznej, strategii i reality show, w którym uczestnicy dzieleni są na Zdrajców i Lojalnych. Ci pierwsi eliminują rywali, manipulując i kłamiąc, podczas gdy Lojalni starają się odkryć tożsamość Zdrajców i ich wypędzić z "zamku". Na zwycięzcę czeka nagroda 500 tysięcy złotych. Dotychczasowa formuła pokazała, że program potrafi wciągnąć widzów od pierwszej minuty, a nowy sezon zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco.

Tegoroczna edycja niesie ze sobą kilka istotnych zmian. Po pierwsze, nowa lokalizacja - monumentalne Château de Bournel we Francji, otoczone lasami i wzgórzami, ma wprowadzić świeżą atmosferę i utrudnić uczestnikom planowanie strategii. Poprzednie sezony nagrywano w belgijskim Château de Mielmont, ale twórcy uznali, że zmiana scenerii podkręci napięcie i wizualne wrażenia widzów.

Również skład uczestników jest niezwykle zróżnicowany. W grze pojawią się m.in. studentka i wykładowca, strażak i zawodowy pokerzysta, DJ-ka i negocjator, policjantka i barman, a także ksiądz oraz striptizerka. Twórcy zdecydowali się wprowadzić też niecodzienny element, w grze pojawi się kot Jean-Pierre.

Kilka miesięcy temu udało nam się porozmawiać z Malwiną na temat uczestników. Prowadząca show nie chciała zdradzić wtedy, kto dokładnie pojawi się w jej programie.

Jest parę takich osób, nie mogę powiedzieć, czym się trudnią, ale jedna z tych osób pojawiła się na Pudelku. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że ta osoba może się tam pojawić... i nie był to Jarosław Kaczyński - powiedziała Malwina w rozmowie z "Super Expressem".

Format nadal skupia się na strategicznym myśleniu, obserwacji zachowań przeciwników i podejmowaniu trudnych decyzji, które mogą przesądzić o losach gry. Widzowie mogą spodziewać się napiętych konfrontacji, zdrad, nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz momentów, które będą testować psychikę uczestników do granic możliwości.

