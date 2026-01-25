Wypadek na drodze krajowej nr 16 w Kłódce pod Grudziądzem, dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo.

Pięć z siedmiu osób, w tym troje dzieci, trafiło do szpitala po zderzeniu forda z hyundaiem.

Trasa jest zablokowana, a służby ratunkowe wciąż pracują na miejscu. Dowiedz się więcej o przyczynach wypadku.

Kłódka. Wypadek na DK 16. Pięć osób rannych w czołowym zderzeniu

Trzy zastępy straży pożarnej i cztery karetki pojawiły się w miejscowości Kłódka pod Grudziądzem, gdzie w niedzielne popołudnie, 25 stycznia, zderzyły się dwa samochody osobowe. Do wypadku doszło po godz. 16 w ciągu drogi krajowej nr 16.

- Ze wstępnych, ale to naprawdę wstępnych informacji wynika, że osoba kierująca fordem zjechała, z nieznanych na razie przyczyn, na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzyła się z hyundaiem - powiedział "Super Expressowi" asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik KMP w Grudziądzu.

Do szpitala trafiło pięć z siedmiu osób podróżujących oboma pojazdami, w tym troje dzieci. Trasa pozostaje zablokowana, na miejscu nadal trwają działania służb ratowniczych.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.