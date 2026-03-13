Najlepszy ramen w Bydgoszczy - TOP 10 bydgoskich ramenów

Najlepszy ramen Bydgoszcz - LISTA
Ramen to nie tylko danie, to prawdziwa uczta dla zmysłów – esencja japońskiej kuchni zamknięta w misce. Kiedy dopada nas ochota na coś rozgrzewającego, sycącego i pełnego głębokiego smaku, często myślimy właśnie o nim. Niezależnie od tego, czy szukamy szybkiego lunchu, miejsca na spotkanie z przyjaciółmi, czy też chcemy zanurzyć się w bogactwie bulionów i aromatycznych dodatków podczas wieczornej kolacji, jedno pytanie często wraca: gdzie jest najlepszy ramen w Bydgoszczy? Postanowiliśmy to sprawdzić i przygotować dla Was listę miejsc, które z pewnością zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
- noto ramen
- Adres: pl. Kościeleckich 5, 85-033 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "UwielbiamPrzepyszne ramen Świetny tantanmen-kremowy,trochę pikantny i jadałam jeszcze wersję z klarownym,aromatycznym bulionem i kurczakiem,ale ostatnio zaszły zmiany i zniknął z menu. Obsługa profesjonalna,miła i pomocna. Można iść w ciemno,doradzą w wyborze Dania szybko wychodzą z kuchni. Wszystko mega smaczne"
- Tako Sushi
- Adres: Jana Karola Chodkiewicza 19B/u1, 85-065 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Obsługiwał nas bardzo miły Pan. Zamówiliśmy ramen tantamen, tom yum i bao. Te bułeczki są przepyszne Przynieśli nam jedzenie bardzo szybko"
- KOKKU Fusion Bistro
- Adres: Długa 46, 85-034 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jem tu regularnie i za każdym razem jestem zachwycona. Jedzenie jest przepyszne, świeże i dopracowane w każdym detalu. Dużo opcji wege. Obsługa na najwyższym poziomie – zawsze miła, uśmiechnięta i pomocna, co tylko dodaje klimatu całemu miejscu"
- Restauracja King Fu Fusion
- Adres: Jatki 2, 85-109 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie niezmiennie smaczne, jednak w lokalu bardzo zimno. Zamówiłam ciepłą herbatę na rozgrzanie, ale niestety otrzymałam ją po 40minutach razem z zamówieniem. Obsługa młoda i sympatyczna, ale nie wiedzącą za bardzo co ma robić. Kiedyś wszystko było tip top w tej restauracji, obecnie zabrakło kropeczki nad i. I czytając inne komentarze, przykre jest to, że kierownictwo brak jakości zwala na młodą i niedościadcziną kadrę."
- OTO SUSHI Bydgoszcz
- Adres: Jagiellońska 39-47/lok.43.1, 85-097 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Chyba jedno z najlepszych miejsc na sushi w Bydgoszczy. Na danie czekałam nie czekałam długo chociaż ruch w restauracji był dosyć duży. Czuć, ze sushi robione jest z dobrej jakości składników. Polecam!!"
- Czosnek i Oliwa
- Adres: Grudziądzka 33, 85-130 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo ładne miejsce. Obsługa była rzeczowa i udzielała odpowiedzi na zadawane pytania. Rosół bardzo dobry, wszystkie dania bardzo ładnie podane. Co do mięs, mieliśmy z partnerką wrażenie że były troszkę słabo doprawione plus mój rostbef miał być wysmażony średnio a był dość krwisty, jest to gruby kawał steka więc rozumiem z czego to wynika. Tak czy inaczej możemy spokojnie polecić na spróbowanie, należy spodziewać się wyższych cen."
- sansun
- Adres: Jezuicka 3, 85-120 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Tutaj sprzedają szczęście Uwielbiam z narzeczonym ramen i chcieliśmy spróbować jak wypadnie Sansun przy innych lokalach.Opinie zachęcały;i ja już od razu mogę zapewnić,że jakość i smak dań jest na najwyższym poziomie Lokal nieduży,ale ma klimat.Czasem trzeba czekać na stolik,w weekend/święta polecam robić rezerwację. Miła i pomocna obsługa.Właścicielka z resztą kucharzy zawsze wita i żegna klienta z uśmiechem. Jedzenie jest przepyszneMenu jest nieduże,ale uważam,że to plus.Dania prawdziwe,bez udziwnień.Esencjonalne buliony,ostrość raczej dopasowana pod europejskie języki.Ale wołowina i boczek chashu to mistrzostwoKruche i delikatne.Miałam dwa podejścia do wołowiny,w Kokku-dramat i TAKO Sushi-podeszwa.Możliwe,że miałam akurat pecha. Dopiero w Sansun odczarowali mi mięso Dziś jedliśmy Kimchi Ramen i Czarny Chashu Ramen.Pyszne Smakowało nam również Ramen z Miso i kurczakiem oraz Ramen z wołowym. Polecam"
- Sansara
- Adres: Poznańska 10, 85-129 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "To miejsce poleciło mi wiele osób, więc weszłam sprawdzić co tam tak zachwalają :) No i mieli racje - to extra miejsce, byłam bardzo zadowolona z wizyty tam. Mega wystrój, dużo miejsca, drinki serwowane w zajebistych szklankach (mega!). Jedzenie świeże, smaczne, duże porcje, drinki też smakowały, wszystko na wysokim poziomie. Stolik początkowo mieliśmy na tarasie i spotkala nas ogromną ulewa, wszystko zaczęło pływać, ale przemiła obsługa postarała się, aby nas przenieść w inne miejsce i zaaranżowała nowy stolik przepraszając za ten nagły, nieplanowany przypadek. Spokojnie - nic się nie stało :) Dziekuje, że byliście tacy mili."
- Sushi Garden Toruńska
- Adres: Toruńska 76, 85-023 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Z czystym sumieniem wystawiam 5 gwiazdek! Wizyta w Sushi Garden to była czysta przyjemność. Od samego progu czuć przyjazną atmosferę, ale to, co dzieje się na talerzu, to absolutne mistrzostwo. Co warto podkreślić: Sushi: Wybitnie świeże, idealnie przygotowany ryż i genialne połączenia smaków. Widać, że pracują tu profesjonaliści. Kurczak: Niesamowicie soczysty i aromatyczny – rzadko zdarza się, by dania ciepłe w restauracjach z sushi były dopracowane aż tak bardzo! Zupa: Rozgrzewająca, pełna głębokiego smaku i idealnie doprawiona. Prawdziwe niebo w gębie. Wszystko, czego próbowaliśmy, było po prostu pyszne. Produkty najwyższej jakości, estetyczne podanie i przemiła obsługa sprawiają, że na pewno będziemy tu wracać regularnie. Gorąco polecam każdemu fanowi kuchni azjatyckiej!"
- Ago Sushi
- Adres: Christiana Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Pierwszy raz w życiu jadłem sushi i nie ostatni! Przy pierwszym zakupie jednego zestawu na próbę Pan powiedział, że się nie zawiodę i będzie smakowało. Nie mylił się! Fantastyczne jedzenie, po prostu "niebo w gębie"! Przy drugim zakupie, to już zdecydowanie więcej kupionych zestawów. Śmiało mogę polecić! Na pewno nie raz jeszcze coś zamówimy. Brawo dla całej ekipy i serdecznie pozdrawiam!"