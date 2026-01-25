Jerzy Owsiak to człowiek-instytucja. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, twórca Przystanku Woodstock i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej działalności społecznej od dekad funkcjonuje w centrum uwagi. Mimo ogromnej popularności, prywatność jego rodziny pozostaje niemal nietknięta. Od niemal pięćdziesięciu lat związany jest z Lidią Niedźwiedzką-Owsiak, z którą wychował dwie córki - Aleksandrę i Ewę. Obie, w przeciwieństwie do ojca, nie szukają rozgłosu i świadomie trzymają się z dala od mediów!

Zobacz też: Owsiak ujawnia prawdę o swojej emeryturze! Kwota szokuje, ale jego konto już nie

Tak naprawdę wygląda życie córek Jerzego Owsiaka. Kim są jego dorosłe córki?

Owsiak po raz pierwszy został ojcem pod koniec lat 70., gdy miał 26 lat. W tamtym okresie jego życie zawodowe nabierało tempa, a obowiązki rodzinne często musiały ustępować pracy. Po latach przyznawał, że dopiero narodziny drugiej córki pozwoliły mu w pełni zrozumieć, czym jest świadome ojcostwo i emocjonalna obecność. Jak sam podkreślał, wraz z wiekiem przyszła większa uważność.

Dziś Aleksandra i Ewa są już dorosłe i realizują się zawodowo poza show-biznesem. Starsza z córek kształciła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie zgłębiała tajniki produkcji telewizyjnej. Z czasem jej zainteresowania skierowały się ku zdrowemu stylowi życia i aktywności fizycznej. Obecnie pracuje jako trenerka fitness, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w mediach społecznościowych.

W przeszłości Aleksandra bywała widywana przy okazji wydarzeń organizowanych przez ojca, jednak z czasem wycofała się z tej roli, skupiając się na własnych projektach. Młodsza córka, Ewa, wybrała zupełnie inną ścieżkę. Studiowała w Londynie, a zawodowo związała się ze światem kultury. Obecnie pracuje w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie zajmuje się projektami związanymi z dziedzictwem muzycznym.

Zobacz też: Od sukni Santor po nocowankę z Wieniawą. Są też pląsy z Musiałem i pranie z Dereszowską. Skusicie się?

Zobacz naszą galerię: Tak naprawdę wygląda życie córek Jerzego Owsiaka. Kim są jego dorosłe córki?

Sonda Czy wspierasz WOŚP? Tak Nie