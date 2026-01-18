Gwiazdy grają z WOŚP na całego. Od sukni Santor po rakietę Świątek. Są też nocowanka z Wieniawą, pląsy z Musiałem i pranie z Dereszowską

Suknia Ireny Santor i kolacje z gwiazdami

Jedną z najbardziej klasycznych, ale i wyjątkowych aukcji jest suknia Ireny Santor, zaprojektowana przez Dorotę Goldpoint. Kreacja określana jako „ikona stylu” już przyciąga uwagę miłośników mody i historii polskiej estrady. Na licytujących czekają także kolacje z gwiazdami. Wśród nich:

wspólna kolacja z Mikołajem Roznerskim,

kolacja z Katarzyną Figurą w restauracji Savore, połączona z biletami na spektakl „Wspaniałe Horyzonty”,

kolacja z Julią von Stein i Bogdanem von Steinhoffem, która już teraz osiąga jedną z wyższych kwot w zestawieniu.

Nocowanka z Wieniawą lub taneczne pląsy z Musiałem

Nie zabrakło też aukcji, które wyraźnie stawiają na element zaskoczenia. Nocowanka z Julią Wieniawą to propozycja, która błyskawicznie przyciągnęła uwagę internautów i wywołała sporo komentarzy w sieci.

Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza. W planie m.in kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby - zachęca gwiazda

Jeszcze bardziej nietypowo zapowiada się aukcja Macieja Musiała, który oferuje… zatańczenie poloneza w stroju z „Pana Tadeusza”. To jedna z tych propozycji, które trudno pomylić z czymkolwiek innym – i właśnie dlatego cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Wybiorę się z Tobą (albo osobą dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zachcesz może być też garnitur.

Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę.

Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem.

Z kolei Anna Dereszowska zwycięzcy aukcji zrobi... pranie.

Warsztaty, płyty i sportowe pamiątki

Na aukcjach WOŚP nie mogło zabraknąć kulinariów i muzyki. Dużą popularnością cieszą się warsztaty kulinarne z ekipą MUALA, które już teraz osiągają wysokie stawki. Dla fanów muzyki gratką jest złota płyta za sprzedaż albumu „Helsinki”, przekazana przez Darię Zawiałow, z osobistym odbiorem nagrody.

Rakieta Igi Świątek bije rekordy

Absolutnym rekordzistą wśród aukcji jest jednak propozycja od Igi Świątek. Rakieta i ręcznik z Wimbledonu 2025 osiągnęły już kwotę 100 tysięcy złotych, zdecydowanie wybijając się ponad pozostałe licytacje. To dowód na to, że sportowe pamiątki z wielkich turniejów wciąż rozpalają wyobraźnię darczyńców.

Tegoroczne aukcje pokazują, że gwiazdy WOŚP nie ograniczają się do symbolicznych gestów. Od eleganckich kolacji, przez modowe i muzyczne pamiątki, po doświadczenia, które trudno będzie powtórzyć – każdy może znaleźć coś dla siebie i przy okazji wesprzeć szczytny cel. A że finał 25 stycznia, emocje na aukcjach dopiero się rozkręcają.