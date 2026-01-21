Iga Świątek i Donald Tusk idą łeb w łeb. Zażarta walka, minimalna różnica

W tegorocznym finale, jak poinformował prezes WOŚP Jerzy Owsiak, będzie 1681 sztabów w Polsce i na świecie oraz 120 tys. wolontariuszy. Dodał, że w tym roku WOŚP po raz pierwszy zagra także na Malcie i w Indiach. - Gramy na całym świecie. Jesteśmy pełni podziwu, zwłaszcza dla Polaków, którzy robią to poza granicami naszego kraju, bo robią to sami z siebie - podkreślił Owsiak.

34. finał WOŚP pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

Część wydarzeń rozpocznie się już w sobotę, m.in. bieg "Policz się z cukrzycą", organizowany również wirtualnie. - W tym momencie mamy 7 tys. 340 pakietów wirtualnych (...). 10 tys. pakietów na Warszawę - powiedział Owsiak. Poinformował, że na ten moment do biegów wirtualnych zgłosiły się osoby m.in. z Brazylii, Hiszpanii, Islandii, USA, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Także w sobotę od godziny 12.00 na błoniach PGE Stadionu Narodowego rusza miasteczko WOŚP. Na miejscu będzie można napić się gorącej herbaty, odbyć ćwiczenia z pierwszej pomocy. Zaplanowane są też występy artystów m.in. Myslovitz, LemON, Dżem czy Happysad.

Iga Świątek i Justyna Kowalczyk grają dla WOŚP. Na aukcjach bieg na Giewont i historyczna rakieta!

34. finał WOŚP - aukcje Świątek i Tuska cieszą się olbrzymim zainteresowaniem

Jak co roku olbrzymim zainteresowaniem cieszą się aukcje na Allegro. O miano aukcji numer jeden zażarty bój toczą Świątek i Tusk - na środę 21 stycznia na godzinę 11.00 minimalną liderką jest raszynianka. Za jej rakietę i ręcznik z zeszłorocznego Wimbledonu jeden z licytujących gotów jest zapłacić 105 250 zł.

"Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju. To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu" - czytamy na stronie aukcji.

Donald Tusk daje na WOŚP złote buty! Wcześniej żona schowała te korki do piwnicy

Z kolei złote korki z napisem "Donald Tusk" i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów aktualnie zostały wycenione na 104 999 zł.

- Ten, kto wylicytuje te korki, usiądzie razem ze mną w tej sali (w KPRM, red.), w tym fotelu, gdzie siedzieli kiedyś Obama, książę Karol, dzisiaj król (Król Karol III, red.), premier Trudeau, jeszcze bez Katy Perry, prezydent Macron. Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy - zdradził Tusk na platformie X.

