34. Finał WOŚP zbiera środki na leczenie dzieci, a polskie gwiazdy sportu oferują unikatowe przedmioty i przeżycia.

Zlicytuj historyczną rakietę Igi Świątek, bieg z Justyną Kowalczyk-Tekieli na Giewont lub przejażdżkę rajdówką.

Jakie inne niezwykłe atrakcje czekają na licytujących, by wesprzeć "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"?

Wielki finał akcji odbędzie się 25 stycznia. Do tej pory, przez wszystkie lata działalności, fundacja zebrała już ponad 2 miliardy złotych. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Jak co roku, do inicjatywy firmowanej twarzą Jerzego Owsiaka dołączają miliony Polaków oraz dziesiątki osób publicznych.

Bieg na Giewont z mistrzynią olimpijską

Jedną z najbardziej niezwykłych propozycji przygotowała Justyna Kowalczyk-Tekieli. Utytułowana biegaczka narciarska postanowiła przekazać na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coś, co dla wielu fanów sportu i gór może być spełnieniem marzeń – wspólny trening biegowy na Giewont. To niepowtarzalna okazja, by spędzić czas z legendą sportu w jej naturalnym środowisku.

- Plan jest taki - Wybiegniemy u wylotu Doliny Małej Łąki. Wrócimy w to samo miejsce. Spędzimy w górach maksymalnie 4,5h. Szybciej niż 100 min nie będzie, bo ja szybciej nie umiem:) - czytamy w opisie aukcji.

Kowalczyk-Tekieli zaznacza, że termin treningu zostanie elastycznie dopasowany do zwycięzcy licytacji oraz warunków atmosferycznych. Jedyną przeszkodą może być burza lub porywisty wiatr. Mistrzyni zapewnia, że zadba o bezpieczeństwo i komfort uczestnika. Ma też kilka praktycznych rad.

- Wspaniały darczyńca powinien mieć buty z bieżnikiem do biegania(!) po górach. Plecaczek biegowy z piciem. Mogę również podpowiedzieć, jak produktywnie używać kijków, które w razie potrzeby pożyczę - deklaruje.

Historyczna rakieta Igi Świątek i inne perełki

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się również aukcja od Igi Świątek. Liderka światowego rankingu WTA, która w zeszłym roku zachwyciła świat fenomenalną wygraną w Wimbledonie, przekazała na licytację WOŚP pamiątki z tego historycznego turnieju. Na zwycięzcę czeka podpisana przez nią rakieta, która przyniosła jej triumf, oraz oryginalny ręcznik turniejowy.

- To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel – napisano w opisie licytacji.

To jednak nie koniec sportowych emocji. Fani motoryzacji mogą wylicytować kombinezon rajdowy Romana Bilińskiego, pierwszego Polaka na zapleczu Formuły 1, a także przejazd rajdówką u boku mistrza Europy, Mikołaja Marczyka. Z kolei miłośnicy koszykówki mają szansę na wirtualną kolację z gwiazdą NBA, Jeremym Sochanem. Każda z tych aukcji to wyjątkowa szansa na wsparcie WOŚP i zdobycie niezapomnianych wspomnień.

