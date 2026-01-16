Donald Tusk daje na WOŚP złote buty! Wcześniej żona schowała te korki do piwnicy

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Aktorzy, celebryci, sportowcy i politycy znów ruszyli, by pomóc i przekazują na aukcje WOŚP najróżniejsze przedmioty. Do grona osób, które chcą pomóc dołączył premier Donald Tusk. Wystawia on na aukcję swoje złote buty do piłki nożnej! Co ciekawe, kiedyś korki wylądowały w piwnicy, schowane przez żonę premiera.

WOŚP od lat działa na rzecz poprawy losu polskich pacjentów. W tym roku Orkiestra zagra po raz 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia. W tym roku głównym celem akcji WOŚP jest zbiórka pieniędzy na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych, a hasło przewodnie brzmi: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". 

Premier gra z WOŚP

W akcję pomocy tradycyjnie włączyli się też politycy, a wśród nich sam Donald Tusk. W tym roku na licytację WOŚP premier przekazał coś bardzo osobistego: własne buty. Nie byle jakie, a całe złote! Konkretnie chodzi o korki do gry w piłkę, albo jak kto woli... haratania w gałę! Premier Tusk przyznał, że to wyjątkowe buty, które otrzymał w prezencie od przyjaciół: 

Czas znowu zdjąć buty z kołka. Ale nie, nie bójcie się, nie wracam do kariery piłkarskiej. Te złote korki, nówki sztuki nieśmigane to jest prezent od moich przyjaciół. Dla mnie bardzo cenny. I dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - przyznał Donald Tusk. 

Jak dodał szef rządu, korki to nie jedyne, co można wylicytować. Oprócz zdobycia butów będzie też możliwość spotkana się z premierem przy kawie i ciastkach: - Ten, kto wylicytuje te korki, usiądzie razem ze mną w tej sali, w tym fotelu, gdzie siedzieli kiedyś Obama, książę Karol, dzisiaj król, premier Trudeau, jeszcze bez Kate Perry, prezydent Macron. Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy - zapewnił Tusk. 

Złote korki Tuska jeszcze niedawno były w piwnicy

Co do złotych korków, to zanim Tusk został ponownie premierem, pokazał niegdyś w sieci, co jego żona wyniosła do piwnicy. W pudle z pamiątkami znalazły się także te buty! W piwnicy Tusk miał też m.in. złotą rękawicę bokserską, statuetkę w kształcie piłkarza za zajęcie czwartego miejsca przez drużynę premiera w meczu z GROM, a także zdjęcia, różnego rodzaju papiery, metalowe pudełko z napisem "Nürnberg" czyli po niemiecku Norymberga, a nawet schowana w plastikowe pudło ciepłą kołdrę. 

Donald Tusk pokazał, co jego żona Małgorzata wyniosła do piwnicy
17 zdjęć

Zaś jeśli chodzi o zeszłoroczny dar na WOŚP, to w 2025 roku chętni mogli wylicytować wspólne śniadanie z Tuskiem i to w stylu kaszubskim w KPRM: - – Zaczniemy oczywiście od śledzia po kaszubsku. Tak, tak, śledź na śniadanie to jest dobra rzecz. Później będzie praźnica na bretlingach. To jest coś oryginalnego i naprawdę bardzo dobrego – zachęcał wówczas.  W menu znalazły się też wtedy racuchy po kaszubsku, czyli ruchanki. 

