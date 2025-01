i Autor: Shutterstock; AP Photo/Czarek Sokolowski

"trochę się krępuję"

Donald Tusk wspiera WOŚP. Zwycięzca licytacji może liczyć na śledzia i ruchanki!

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że Donald Tusk co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co w 2025 roku przygotował na 33. finał akcji Jerzego Owsiaka? Polski premier ogłosił to we wtorkowe przedpołudnie. Jak się okazuje, zwycięzca licytacji w aukcji Tuska zostanie zaproszony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na śniadanie w stylu kaszubskim. Poza śledziem w menu będą m.in. ruchanki!