Pracownica Castoramy pokazała mi, czym nawozić bratki po posadzeniu. Kwiaty pojawiają się dwa razy szybciej

Bratki inaczej nazywane fiołkami ogrodniczymi powstały na skutek skrzyżowania fiołka trójbarwnego, fiołka żółtego i fiołka ałtajskiego. William Thompson uznawany jest za twórcę bratków typu, które znamy, a pierwszy z nich, "Medora", został wyhodowany w 1839 roku. Bratki należą one do grupy kwiatów dwuletnich, ale odpowiednio pielęgnowane mogą kwitnąć dłużej. Bratki w kulturze mają szczególne znaczenie. W starożytnej Grecji utożsamiane były z boginią Persefone i symbolizowały nadzieję

Jak sadzić bratki w doniczkach?

Bratki najlepiej wysiewać do żyznej i przepuszczalnej ziemi. Takie podłoże nie zatrzymuje wilgoci. Bratki do wzrostu potrzebują także odpowiedniego drenażu w doniczce. Dzięki temu zapewniona będzie odpowiednia cyrkulacja, a korzenie nie będą narażone na gnicie. Ziemia doniczkowa, którą wybierzesz do sadzenia bratków powinna mieć lekko kwaśny odczyn o pH - 5,5-7.Grabkami lub łyżką spulchnij glebę i przygotuj niewielkie otwory. Włóż tam nasiona i przykryj cienką warstwą ziemi. Delikatnie spryskaj całość wodą. Uważaj, aby nie wypłukać nasion spod ziemi. Doniczki ze świeżo zasadzonymi bratkami ustaw w ciepłym miejscu i utrzymuj temperaturę na poziomie 15-20 stopni Celsjusza. Po 2 tygodniach zacznij pierwsze nawożenie.

Nawożenie bratków w doniczkach

Nawożenie bratków może odbywać się aż do wczesnej jesieni. Aby zachować roślinę w dobrej kondycji nawozy powinno stosować się raz na trzy tygodnie. Do nawożenia bratków można wykorzystać domowe, organiczne odżywki. Znajoma chemiczka powiedziała mi, że najlepiej sprawdzi się nawóz ze świeżych drożdży. To ekspresowy sposób na odżywienie bratków. Wystarczy rozpuścić 1 kostkę świeżych drożdży w 3 litrach odstanej wody i dodać 3 łyżki cukru. Całość należy dokładnie wymieszać i odstawić na około 2 godziny. Po tym czas nawóz jest gotowy do użycia. Podlewaj nim bratki raz na trzy tygodnie. Drożdże w ogrodnictwie cenione są za swoje właściwości pobudzające rośliny. Zawierają one witaminy z grupy B, fosfor, magnez, potas oraz cenne aminokwasy. Wzmacniają układ korzeniowy, a także stymulują procesy kwitnienia.

Miksuję to w młynku i dodaję wody. Wieczorem podlewam tym bratki, a one rosną jak szalone

Świetnym sposobem na nawożeniem bratków jest domowa odżywka że skórek po bananach. Aby ją przygotować należy wysuszyć lub zmielić w młynku skórki po 3 bananach. Tak przygotowany nawóz możesz zmieszać bezpośrednio z podłożem lub dodać do niego wody w proporcjach 1:1 i podlewać nim bratki. Skórki po bananach często wykorzystywane są w ogrodnictwie. Zawierają one spore ilości potasu oraz azotu, które odżywiają rośliny i stymulują procesy ich wzrostu. Bratki podlewane takim nawozem będą rosły większe i silniejsze.