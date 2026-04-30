Nazywają go "drzewnym pomidorem". To prawdziwa bomba witaminowa

Ten coraz częściej spotykany w polskich sklepach owoc, który niesłusznie bywa pomijany.

Ten egzotyczny skarb z Ameryki Południowej to bogate źródło witamin, zwłaszcza C i A.

Poznaj jego niezwykłe właściwości, różnorodne zastosowania w kuchni i przekonaj się, dlaczego warto, by zagościł na twoim talerzu.

Tamarillo: "Drzewny pomidor" w polskich sklepach

Na polskim rynku pojawiają się coraz to nowsze egzotyczne przysmaki, które z powodzeniem konkurują z dobrze znanym ananasem czy mango. Tamarillo, znane pod nazwą pomidor drzewny, powoli zdobywa uznanie ze względu na unikalny smak i niezwykłe właściwości zdrowotne. Pochodzący prosto z Ameryki Południowej jajowaty owoc wyróżnia się lśniącą skórką. Jego korzenie sięgają regionu Andów, a konkretnie Peru, Chile, Ekwadoru i Boliwii. Indianie od dawna stosowali go w kuchni, a także w medycynie naturalnej. Dziś uprawia się go w wielu krajach subtropikalnych. Świetnie rozwija się na terenie Nowej Zelandii (gdzie zyskał przydomek "pomidorowego kiwi"), w Kolumbii, Indiach, Australii oraz Stanach Zjednoczonych.

Jak smakuje tamarillo?

Tamarillo ma zazwyczaj kształt owalny lub przypominający jajko. Długość owocu to od 4 do 10 cm. Błyszcząca i gładka skórka przybiera różne barwy – bywa czerwona, pomarańczowa, żółta, a niekiedy nawet fioletowa. Wnętrze owocu to soczysty, wręcz galaretowaty miąższ wypełniony drobnymi pestkami, które można zjeść. Smak tamarillo stanowi nietypową fuzję nut słodkich i kwaśnych. Często bywa zestawiany ze smakiem pomidora, marakui czy kiwi. W skórce można z kolei wyczuć delikatną goryczkę.

Bogactwo witamin w tamarillo

Włączenie tamarillo do codziennej diety to świetny sposób na dostarczenie organizmowi solidnej porcji witamin i minerałów. Owoc bije na głowę pomarańcze pod kątem ilości witaminy C. To także znakomite źródło witaminy A, która pozytywnie wpływa na błony śluzowe, włosy, skórę oraz wzrok. W pomidorze drzewnym znajdziemy ponadto witaminy z grupy B: tiaminę (B1), ryboflawinę (B2), niacynę (B3) i pirydoksynę (B6), wspierające układ nerwowy i metabolizm. Z kolei witamina E chroni komórki przed uszkodzeniem jako silny antyoksydant. Tamarillo to skarbnica potasu, żelaza, fosforu, wapnia i magnezu. Zawiera dużo błonnika, dzięki czemu zapewnia uczucie sytości, poprawia trawienie i pomaga utrzymać odpowiedni poziom glukozy. Owoce fioletowe i czerwone mają dużo antocyjanów – przeciwutleniaczy działających przeciwnowotworowo i przeciwzapalnie. Co ważne, to owoc niskokaloryczny.

Dlaczego tamarillo powinno znaleźć się w Twojej diecie?

Spożywanie tamarillo przynosi wiele pożytku dla zdrowia. Dzięki potężnej dawce witaminy C pomaga w budowaniu silnej odporności organizmu na rozmaite infekcje. Z kolei beta-karoten do spółki z witaminą A dbają o kondycję naszych oczu, zapobiegając schorzeniom degeneracyjnym (np. zaćmie). Błonnik pokarmowy zawarty w owocu zwalcza zaparcia i reguluje działanie mikroflory jelitowej. Obecność antocyjanów oraz innych antyoksydantów łagodzi stany zapalne. Substancje te chronią też układ sercowo-naczyniowy i obniżają poziom szkodliwego cholesterolu. Tamarillo to produkt o niskim indeksie glikemicznym, polecany pacjentom z insulinoopornością czy cukrzycą.

Jak przygotować tamarillo?

Świeże owoce tamarillo to znakomita przekąska. Można je serwować jako surowy dodatek do jogurtu czy sałatki. Sprawdzą się też jako element odżywczych koktajli i soków. Pomidor drzewny może być bazą konfitur, dżemów, sorbetów, musów i tart. Znajduje również zastosowanie w daniach wytrawnych. Doskonale pasuje do sals, sałatek czy mięsnych sosów – zwłaszcza do dań z wieprzowiny i drobiu – dodając im intrygującego, słodko-pikantnego posmaku.

Tamarillo bez wątpienia jest owocem wartym wypróbowania. Jego niecodzienny profil smakowy połączony z ogromną wartością odżywczą czynią go wartościowym urozmaiceniem codziennych posiłków.

