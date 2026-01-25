Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie trwa, a studio zamieniło się w prawdziwe centrum gwiazd. Od rana pojawiają się tam znane twarze ze świata muzyki, filmu, mody i mediów, które wspólnie wspierają jedną z najważniejszych akcji charytatywnych w Polsce.

Tegoroczny finał WOŚP przyciągnął prawdziwy tłum celebrytów. Atmosfera w studiu jest pełna emocji, wzruszeń i dobrej energii. Gwiazdy nie tylko biorą udział w rozmowach na antenie, ale też aktywnie zachęcają widzów do licytowania i wspierania zbiórki.

Takiego finału jeszcze nie było! Gwiazdy zalały studio WOŚP

Wśród zaproszonych gości pojawiła się m.in. Julia Wieniawa, która chętnie dzieliła się swoim zaangażowaniem w akcję, a także Michał Wiśniewski, od lat kojarzony z WOŚP. W studiu nie zabrakło również dziennikarzy i prezenterów - Beaty Tadli, Roberta El Gendy’ego oraz Damiana Michałowskiego.

Duże zainteresowanie wzbudziła obecność Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana, a także Dawida Wolińskiego, który jak zawsze przyciągał uwagę stylizacją. Na miejscu byli również Agata Młynarska, Mikołaj Roznerski, Katarzyna Zillmann, Katarzyna Pakosińska, Monika Olejnik, a także młode gwiazdy: Maja Todd i Maja Klajda. Każda z nich podkreślała, jak ważna jest solidarność i realna pomoc potrzebującym.

