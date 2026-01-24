Monika Olejnik jak "babooshka" pod studiem TVN! Kwiaty, chusta i… plakat Warhola za fortunę

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-24 16:40

Monika Olejnik znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Dziennikarka pojawiła się przed studiem "Dzień Dobry TVN" cała w kwiatach, z chustą szczelnie okrywającą głowę. W stylizacji wyglądała jak rasowa "babooshka". To jednak nie wygląd był tego dnia najważniejszy, a przedmiot, który Olejnik niosła w ręku.

Monika Olejnik od lat znana jest z wyrazistego stylu i zamiłowania do oryginalnych form wyrazu, zarówno w dziennikarstwie, jak i w modzie. Tym razem jednak jej wizyta w "DDTVN" miała szczególny cel. Dziennikarka pojawiła się w studiu nie tylko jako gość, lecz także jako darczyńczyni Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ręku trzymała wyjątkowy plakat, który postanowiła przekazać na aukcję WOŚP.

Zobacz też: Monika Olejnik czy Włóczykij? Na warszawskich ulicach można napotkać przeróżne niespodzianki...

Monika Olejnik jak "babooshka" pod studiem TVN! Kwiaty, chusta i… plakat Warhola za fortunę

Kwiecista stylizacja i brązowa chusta na głowie sprawiły, że Olejnik wyglądała niczym bohaterka wschodnioeuropejskiej opowieści - elegancka "babooshka", która niesie ze sobą coś ważnego. I faktycznie, przedmiot, który dziennikarka przyniosła do studia, ma ogromną wartość - nie tylko finansową, ale i sentymentalną!

Na aukcję WOŚP Monika Olejnik przekazała plakat autorstwa Andy’ego Warhola zatytułowany "Jed Johnson". Jak sama napisała w opisie licytacji, jest to wyjątkowa pamiątka z jej "podróży muzealniczych" - przedmiot, który przez lata towarzyszył jej jako symbol spotkań ze sztuką i inspirujących miejsc związanych z twórczością legendarnego artysty pop-artu.

Zobacz też: Tak nie wygląda przeciętna 69-latka! Olejnik zachwyca formą w mini

Dziennikarka podkreśliła, że liczy na to, iż plakat trafi w ręce prawdziwego miłośnika twórczości Warhola - kogoś, kto doceni zarówno jego artystyczną wartość, jak i historię, którą ze sobą niesie. Olejnik nie ukrywa, że zależy jej, aby aukcja zakończyła się jak najwyższą kwotą i realnie wsparła działania WOŚP.

Na aukcję przekazuję wyjątkową pamiątkę z moich podróży muzealniczych - plakat autorstwa Andy’ego Warhola "Jed Johnson". To dla mnie szczególny przedmiot, który przez lata przypominał mi o spotkaniach ze sztuką i inspirujących miejscach związanych z twórczością Mam nadzieję, że trafi w ręce osoby, która naprawdę uwielbia Andy’ego Warhola i doceni zarówno jego wartość artystyczną, jak i historię, którą ze sobą niesie. Trzymam kciuki, aby podczas licytacji plakat osiągnął jak najwyższą kwotę i stał się wyjątkowym elementem czyjejś kolekcji - czytamy w opisie aukcji.

Zobacz też: Monika Olejnik znów pokazuje bieliznę. Tym razem to halka wyszła przed szereg. Wszystko się nagrało

Zobacz naszą galerię: Monika Olejnik jak "babooshka" pod studiem TVN! Kwiaty, chusta i… plakat Warhola za fortunę

Monika Olejnik jak babooshka pod studiem TVN! Kwiaty, chusta i… plakat Warhola za fortunę
33 zdjęcia
Sonda
Czy Monika Olejnik to dobra dziennikarka?
Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVN
WOŚP
MONIKA OLEJNIK
DZIEŃ DOBRY TVN