Monika Olejnik znów pokazuje bieliznę. Tym razem to halka wyszła przed szereg. Wszystko się nagrało

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
aszu
2026-01-16 21:13

Widzowie spodziewali się mocnych rozmów, a dostali też modowy twist. Monika Olejnik po raz kolejny udowodniła, że potrafi zaskoczyć nie tylko pytaniami do gości. Tym razem w jej programie "Monika Olejnik Otwarcie" uwagę przyciągnęła stylizacja, w której… bielizna zdecydowanie wyszła na pierwszy plan. Halka, zamiast pozostać dyskretną warstwą, zrobiła solową karierę na wizji. I tak – wszystko się nagrało.

Monika Olejnik od lat konsekwentnie buduje swój charakterystyczny styl – odważny, nieoczywisty i daleki od telewizyjnej klasyki. Widzowie jej programów zdążyli już przyzwyczaić się do modowych eksperymentów prowadzącej, ale tym razem nawet oni mogli być lekko zaskoczeni. W najnowszym wydaniu programu dziennikarka pojawiła się w stylizacji, która wywołała spore poruszenie. Na pierwszy plan wysunęła się… halka. Delikatna, bieliźniana warstwa została wyeksponowana i zestawiona z dżinsami oraz luźniejszymi elementami garderoby. Efekt? Trudny do przeoczenia.

Monika Olejnik i jej halka na antenie

Czy to świadomy modowy manifest, czy po prostu zabawa trendami? Bielizna noszona „na wierzchu” od kilku sezonów przewija się na wybiegach i czerwonych dywanach, ale w studiu programu publicystycznego wciąż pozostaje rzadkością. Tym razem jednak halka zdecydowanie nie chciała pozostać w cieniu. Widzowie szybko zwrócili uwagę, że tego wieczoru trudno było skupić się wyłącznie na rozmowie. Stylizacja Moniki Olejnik skutecznie odciągała wzrok od poruszanych tematów i – jak to bywa w takich sytuacjach – błyskawicznie trafiła do sieci.

Zobacz też: Tak nie wygląda przeciętna 69-latka! Olejnik zachwyca formą w mini

To nie wpadka, to trend (i to viralowy)

Choć stylizacja Moniki Olejnik dla części widzów mogła wyglądać jak modowa prowokacja, w rzeczywistości wpisuje się w bardzo konkretny trend znany jako „lingerie as outerwear”. Jego prawdziwy boom zaczął się po pokazach Miu Miu, które kilka sezonów temu wypuściło na wybieg modelki w satynowych spódnicach przypominających halki, noszonych na dżinsach i spodniach. Ten look błyskawicznie stał się viralem i został masowo podchwycony przez street style w Paryżu, Mediolanie i Kopenhadze.

Zobacz: "Kropka nad i" to dziś instytucja. Mało kto pamięta, jak zaczynała Monika Olejnik

Tak się nosi Sarah Jessica Parker

W podobnych stylizacjach pojawiały się m.in. Katie Holmes, Chloë Sevigny czy Sarah Jessica Parker, które zestawiały bieliźniane warstwy z ciężkimi butami i codziennymi ubraniami. Klucz nie tkwi tu w seksapilu, ale w kontraście – halka przestaje być bielizną, a staje się pełnoprawną warstwą stylizacji. Efekt bywa kontrowersyjny, ale dokładnie o to w tym trendzie chodzi: ma wytrącać z komfortu i przyciągać uwagę.

Nie przegap: 2016 challenge zalewa internet. Gwiazdy też nie próżnują. Wyzwanie już podjęły Doda, Rozenek i Olejnik

Monika Olejnik
24 zdjęcia
Super Express Google News
FB: Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONIKA OLEJNIK