Monika Olejnik czy Włóczykij? Na warszawskich ulicach można napotkać przeróżne niespodzianki...

Monika Olejnik niczym Włóczykij na warszawskich ulicach

Monika Olejnik spacerując po centrum i odwiedzając między innymi luksusową piekarnię czy butik odzieżowy odziana była w modne spodnie garniturowe z charakterystyczną zakładką i zimowe, zamszowe czarne buty. Dość rozsądnie - biorąc pod uwagę śnieg i lód na warszawskich chodnikach - zrezygnowała tym razem ze swoich ukochany szpilek.

W oczy rzucał się jej ekstrawagancki, pluszowy kapelusz, do którego dobrała brązową kurtkę typu kożuch z pasującym futerkiem i ciepłe rękawiczki w tym samym kolorze. Uwagę zwracała też duża, czarna torebka Chanel warta blisko 22 tysiące złotych, wisząca na ramieniu gwiazdy. Na nosie Monika Olejnik miała ciemne okulary. Styl na medal!

Monika Olejnik to królowa mody?

Monika Olejnik, co chyba każdy wie, jest wielką fanką mody. Niegdyś słynęła głównie z kontrowersyjnych butów, ale obecnie każdy element jej stylizacji bywa szeroko komentowany. Co na to sama zainteresowana? Olejnik w rozmowie z "Super Expressem" niedawno mówiła:

- Najważniejsze jest, żeby być jakąś, żeby wzbudzać emocje. Jak wzbudza emocje, to dobrze.

W innej rozmowie z nami odniosła się z kolei do "polujących" na nią fotografów.

- No, nie powiem, że to jest dosyć... takie deprymujące. Kiedyś zapytałam się fotoreporterów, czy mają GPS-a pod moim samochodem, bo znajdują mnie w różnych miejscach Warszawy, ale powiedzieli, że tego nie wolno im robić. No cóż, no tak jest, trzeba się z tym liczyć. Najfajniejsze są komentarze - "Ooo idzie po ulicy i je loda". A co ma jeść? Bekon? Jestem wegetarianką!

Akurat na ulicy Mokotowskiej w Warszawie nie trudno zostać "upolowanym", bo to jedno z ulubionych miejsc zarówno gwiazd, jak i fotografów.

