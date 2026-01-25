Gwiazdy na 34. finale WOŚP. Młynarska, Wiśniewski, Tadla i nie tylko. Szaleństwo trwa od samego rana!

Już 25 stycznia 2026 r. cała Polska zagra jednym sercem w 34. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Na wolontariuszy i osoby wrzucające pieniądze do puszek oraz licytujące w sieci czeka dzień pełen emocji, koncertów i rekordowych aukcji! Gwiazdy nie zawiodły i już od rana pojawiły się u boku Owsiaka. Zobaczcie zdjęcia.

Celem tegorocznej zbiórki WOŚP jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a specjalistyczny sprzęt medyczny ma trafić do szpitali w całej Polsce niedługo po finale. Największe miasta już rozkręcają WOŚP-ową gorączkę. Warszawa przygotowała mnóstwo atrakcji na błoniach PGE Narodowego - koncerty rozpoczną się już o 14:00, a na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki: Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel’enine Oči czy Tabu. Kulminacją będzie tradycyjne Światełko do Nieba o 20:00, które rozpali serca wszystkich uczestników.

Dzieje się nie tylko w stolicy, ale i Toruniu czy Olsztynie i bardzo wielu innych miejscach w Polsce.

WOŚP i gwiazdorskie aukcje

Ale WOŚP to nie tylko koncerty! Na aukcje charytatywne trafiły unikatowe przedmioty oraz zaproszenia na najróżniejsze działania w towarzystwie najbardziej znanych i lubianych. Gwiazdy nie zawiodły. Można wylicytować takie cuda jak:

Miłośnicy sportu i przygód też znajdą coś dla siebie - od wspólnego treningu czy biegu z legendą Justyną Kowalczyk, po wyjątkowe spotkania, które zostają w pamięci na zawsze. To wszystko dla dzieci i zdrowych brzuszków.

Jednak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim ludzie o wielkich sercach - 120 tys. wolontariuszy na ulicach miast i setki tysięcy darczyńców online. Każdy grosz wrzucony do puszki czy e-skarbonki pomoże spełniać marzenia o lepszej opiece medycznej dla najmłodszych Polaków. Na przestrzeni lat WOŚP zebrała ponad 2,6 miliarda złotych na polską służbę zdrowia.

Gwiazdy u boku Owsiaka

Nie wszystkie gwiazdy wspierają działalność Owsiaka, jak np. Doda, która od kilku lat ma z nim na pieńku. Jednak całe mnóstwo znanych osób w dniu finału WOŚP znalazło się u boku Jurka, by promować coroczną niezwykłą inicjatywę.

Mowa o Beacie Tadli, Michale Wiśniewskim, Dawidzie Wolińskim, Arturze Barcisiu, Radosławie Majdanie, Mai Todd, Mai Klajdzie, Mikołaju Roznerskim czy Agacie Młynarskiej, która na finałach obecna jest od samego początku. 

