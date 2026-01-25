Gwiazdy na 34. finale WOŚP. Młynarska, Wiśniewski, Tadla i nie tylko. Szaleństwo trwa od samego rana!

Celem tegorocznej zbiórki WOŚP jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a specjalistyczny sprzęt medyczny ma trafić do szpitali w całej Polsce niedługo po finale. Największe miasta już rozkręcają WOŚP-ową gorączkę. Warszawa przygotowała mnóstwo atrakcji na błoniach PGE Narodowego - koncerty rozpoczną się już o 14:00, a na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki: Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel’enine Oči czy Tabu. Kulminacją będzie tradycyjne Światełko do Nieba o 20:00, które rozpali serca wszystkich uczestników.

Dzieje się nie tylko w stolicy, ale i Toruniu czy Olsztynie i bardzo wielu innych miejscach w Polsce.

WOŚP i gwiazdorskie aukcje

Ale WOŚP to nie tylko koncerty! Na aukcje charytatywne trafiły unikatowe przedmioty oraz zaproszenia na najróżniejsze działania w towarzystwie najbardziej znanych i lubianych. Gwiazdy nie zawiodły. Można wylicytować takie cuda jak:

Miłośnicy sportu i przygód też znajdą coś dla siebie - od wspólnego treningu czy biegu z legendą Justyną Kowalczyk, po wyjątkowe spotkania, które zostają w pamięci na zawsze. To wszystko dla dzieci i zdrowych brzuszków.

Jednak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim ludzie o wielkich sercach - 120 tys. wolontariuszy na ulicach miast i setki tysięcy darczyńców online. Każdy grosz wrzucony do puszki czy e-skarbonki pomoże spełniać marzenia o lepszej opiece medycznej dla najmłodszych Polaków. Na przestrzeni lat WOŚP zebrała ponad 2,6 miliarda złotych na polską służbę zdrowia.

Gwiazdy u boku Owsiaka

Nie wszystkie gwiazdy wspierają działalność Owsiaka, jak np. Doda, która od kilku lat ma z nim na pieńku. Jednak całe mnóstwo znanych osób w dniu finału WOŚP znalazło się u boku Jurka, by promować coroczną niezwykłą inicjatywę.

Mowa o Beacie Tadli, Michale Wiśniewskim, Dawidzie Wolińskim, Arturze Barcisiu, Radosławie Majdanie, Mai Todd, Mai Klajdzie, Mikołaju Roznerskim czy Agacie Młynarskiej, która na finałach obecna jest od samego początku.

Bydgoszcz znów najlepsza! Ponad 270 osób wiosłowało dla WOŚP