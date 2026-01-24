34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polsce

- Zdrowe brzuszki naszych dzieci - takie hasło ma dominować podczas 34. Finału WOŚP. Celem tegorocznych wydarzeń jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Na ulicach polskich miast zobaczymy wolontariuszy z puszkami, uczestnicy wysłuchają koncertów i będą bić rozmaite rekordy. W zeszłym roku WOŚP zebrała 289 068 047,77 zł dla onkologii i hematologii dziecięcej. 25 stycznia 2026 roku ciekawe wydarzenia mają przyciągnąć darczyńców również w Toruniu i okolicach. Wydarzenia w grodzie Kopernika omawiamy pod galerią ze zdjęciami z ostatniego finału WOŚP.

WOŚP 2026 w Toruniu: Koncerty, ściskawa, pokazy sportowe. Harmonogram z godzinami

W niedzielne południe (12:00) w Toruń Plaza rozpocznie się zjeżdżanie ze zjeżdżalni. Za każdy zjazd CH wpłaca 2 zł na konto WOŚP. O godzinie 14:00 rozpoczną się pokazy sportowe z udziałem m.in. koszykarzy, siatkarzy, laskarzy i hokeistów. Szczegółowy plan wydarzenia "Toruńscy Sportowcy grają z WOŚP" wygląda tak:

14:00 - Arriva Polski Cukier Toruń (koszykówka), Let’s Skate (jazda na deskach), Toruńska Akademia Floretu (szermierka)

15:00 - CUK Anioły Toruń (siatkówka), Klub Karate Tradycyjnego Kumade (karate tradycyjne)

16:00 - KH Energa Toruń & Sokoły Toruń (hokej na lodzie), TKMS Champions (strzelectwo), TKS Judo (judo)

16:30 - FC Toruń (futsal), Klub Sportowy Toruń (speedway)

17:00 - TKK Pacific (kolarstwo), TKMS Champions (strzelectwo), HK Rustico Pomorzanin Toruń (hokej na trawie)

Wiosłowanie w wersji toruńskiej rozpocznie się o 10:00 w Atrium Copernicus. A co nas czeka na starówce? Na pewno nie będzie czasu na nudę. - Centrum wydarzeń będzie Rynek Staromiejski, gdzie od godziny 12:00 do 21:00 zaplanowano blok artystyczno-wokalny. Na scenie wystąpią dzieci i młodzież, lokalni artyści oraz zespoły muzyczne. W programie przewidziano koncerty, pokazy ratownicze, licytacje oraz prezentacje artystyczne. O godzinie 14:00 odbędzie się tradycyjna „Ściskawa” z sercem WOŚP, a wieczorem finał wydarzenia zwieńczy Światełko do Nieba w formie pokazu laserowego - informuje UMT.

Plan koncertów:

12:00 Przedszkole miejskie nr 1

12:30 OPP Dom Harcerza

13:00 Sara Pach i dzieci

15:00 Wszyscy Byliśmy Harcerzami

16:00 Zosia Kosińska Music

17:00 Julya

18:00 Zdrowa Woda

19:00 Manchester

20:20 Music bistro

Miasteczko WOŚP i Medyczne Miasteczko

W niedzielę na Rynku Staromiejskim działać będzie Orkiestrowe Miasteczko WOŚP, czynne od godziny 11:00 do 17:00. Uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska sztabu, wziąć udział w licytacjach, skorzystać z symulatorów dachowania, zobaczyć zabytkowe pojazdy, modele samochodów rajdowych oraz uczestniczyć w działaniach edukacyjnych i profilaktycznych przygotowanych przez służby i instytucje współpracujące z Orkiestrą.

Integralną częścią finału będzie także Rowerowa Przygoda WOŚP - rekreacyjny przejazd o długości około 60 kilometrów, którego trasa nawiązuje do hasła „34 WOŚP”. Start i meta zaplanowane są na Rynku Staromiejskim, a wydarzenie potrwa od godziny 9:00 do 13:30.

A co czekać będzie na uczestników na Rynku Nowomiejskim? Szczegóły przekazał w komunikacie Urząd Miasta Torunia. W godzinach 10:00 do 16:00 funkcjonować będzie Medyczne Miasteczko WOŚP. Na mieszkańców czekać będą bezpłatne badania profilaktyczne, mobilne punkty zdrowia, akcje krwiodawstwa, pomiary ciśnienia i poziomu cukru, analizy składu ciała oraz możliwość rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. O godzinie 13:30 rozpocznie się przemarsz orkiestry wojskowej, szczudlarzy oraz aktorów Teatru Baj Pomorski, który zainauguruje koncert na Rynku Nowomiejskim i przejście uczestników na Rynek Staromiejski.

- 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu to dzień wspólnego grania, pomagania i integracji mieszkańców. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniach, wsparcia zbiórki oraz wspólnego działania na rzecz zdrowia dzieci - czytamy w komunikacie na stronie głównej Torunia.