WNoPiB dla WOŚP 2026: Kolejna edycja wspólnego projektu wykładowców, studentów i przyjaciół

To tradycja, sięgająca 2011 roku. Dr hab. Wojciech Peszyński, prof. UMK, jego koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, studenci, przyjaciele i pasjonaci nadal mają w sobie mnóstwo pokładów energii i chcą pomagać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Hasło 34. Finału WOŚP to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (WNoPiB) ponownie gra z Orkiestrą. 22 stycznia odbył się pierwszy w historii inicjatywy turniej tenisa stołowego, a to dopiero początek!

- Pracownicy, studenci, absolwenci oraz sympatycy Wydziału przygotowali szereg atrakcji oraz tradycyjne już licytacje. W dniu Finału, czyli w niedzielę, 25 stycznia, zgłoszone wcześniej zespoły rozegrają turniej w piłce nożnej. Kibicować piłkarzom będzie można w Szkole Podstawowej nr 12 w Toruniu - mówi nam Julia Niesyn, doktorantka z WNoPiB UMK w Toruniu.

Początek wspominanego turnieju o godzinie 9:00. Szczegóły znajdują się na stronie wydarzenia na Facebooku.

Replika koszulki Zbigniewa Bońka, książka profesora Dudka, trening strzelecki z rzecznikiem. Ekscytujące licytacje

Akcja WNoPiB dla WOŚP to m.in. wspominane wyżej, ekscytujące licytacje. Coś dla siebie znaną fani piłki nożnej, żużla, polityki, domowych... wędlin oraz studenci, którzy dobrze kojarzą miejscowych wykładowców. Będzie można wypić kawę ze słynną panią Anną Grabowską z dziekanatu, postrzelać z rzecznikiem UMK i zagrać w szachy z profesorem Michałem Balcerzakiem. Na liście znajdziemy przedmioty, podpisane przez legendarnych sportowców, przedstawicieli świata mediów i wykładowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2026 roku nie mogło zabraknąć ulubionego przedmiotu studentów - krawata profesora Romana Bäckera. Prawdziwym kolekcjonerskim rarytasem jest replika koszulki Zbigniewa Bońka z piłkarskich MŚ w 1982 roku (podarowana przez sędziego Bartosza Frankowskiego). Co jeszcze można wylicytować?

- Wśród tegorocznych licytacji, dużym powodzeniem cieszy się koszulka Juventusu Turyn z autografem Zbigniewa Bońka (podarowana przez Jakuba Łączkowskiego ze Speedway Ekstraligi - dop. red.), koszulka reprezentacji Polski z podpisami m.in. Natalii Bukowieckiej, koszulka z autografem Anety Rygielskiej, czy rękawice z autografem Patryka Dudka - wylicza Julia Niesyn z Wydziału Nauk o Polityce I Bezpieczeństwie.

- Dla fanów historii gratką może się okazać książka ,,Dudek o historii. Politycy XX wieku” z dedykacją od autora oraz ,,Kierownik. Kulisy władzy Donalda Tuska” z autografem Kamila Dziubki. Na aukcji można również znaleźć trening strzelecki z Rzecznikiem Prasowym UMK dr. Patrykiem Tomaszewskim, kurs tańca, trening crossfit czy zajęcia z języka hiszpańskiego. Wszystkie licytacje trwają do 27 stycznia do godziny dziesiątej - dodaje nasza rozmówczyni.

Wszystkie aukcje znajdziecie w tym miejscu. Podczas czternastu poprzednich edycji ekipa WNoPiB dla WOŚP zebrała na rzecz potrzebujących dzieci i seniorów przeszło 226,5 tyś. złotych. Relacje z 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdziecie w Super Expressie.

Galeria ze zdjęciami: Zobacz przedmioty, które można wylicytować w ramach akcji WNoPiB dla WOŚP 2026