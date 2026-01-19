Zapłacił za ten worek 25 tysięcy złotych. W środku był żurek!

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki

Gwiazdy kina, sportowcy, znani politycy, lokalni działacze - XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny zgromadził wszystkich tych ludzi w toruńskim CKK Jordanki. Z zaproszenia marszałka Piotra Całbeckiego i jego żony Dagny skorzystali:

Katarzyna Figura

Ewa Kasprzyk

Piotr Lisek

Magdalena Fularczyk-Kozłowska

Rafał Mohr

Cezary Łukaszewicz

Joanna Scheuring-Wielgus

Magdalena Czerwińska

Ilona i Przemysław Termińscy

Efektowny polonez, piękny koncert Kuby Badacha, tańce, świetna atmosfera - tego wszystkiego byliśmy świadkami w sobotni wieczór. Naszą pierwszą relację z CKK Jordanki znajdziecie w tym miejscu. Organizatorzy pochwalili się również wynikami licytacji. Omawiamy je pod galerią ze zdjęciami z XIV Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego.

Żurek za 25 tysięcy złotych! Co jeszcze wylicytowali uczestnicy?

- Obraz „Młody mężczyzna na koniu” Jerzego Kossaka wylicytowano za 59 tysięcy złotych, a w „kocie w worku”, czyli jednej z trzech niespodzianek, za którego nabywca zapłacił 25 tysięcy złotych był… żurek. Voucher na Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Kujawy Pomorze 26 wylicytowano na 15 tysięcy złotych. Łącznie za przedmioty z licytacji głównej osiągnięto kwotę 311 tysięcy złotych - przekazuje szczegóły Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego. Zapytaliśmy organizatorów, kim jest ów szczęśliwiec, który zakupił najpewniej rekordowy żurek, ale UM nie ujawnia danych.

Co ciekawe - na licytacji cichej przedmiotami najczęściej przebijanymi - aż 17 razy - były spinki przekazane przez premiera Donalda Tuska (nowy właściciel zapłacił 9 tysięcy złotych). Z kolei pióro podarowane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego osiągnęło kwotę 6 tysięcy złotych. Siedemnaście osób chciało również stać się właścicielami „Baśni” Andersena, które uzyskały też najwyższą na licytacji cichej kwotę - 42 tysięcy złotych. Osiołek przekazany przez reżysera Jerzego Skolimowskiego wylicytowano za 30 tysięcy złotych. Ceramiczny „Mały Książę” z pracowni Alicji Bogackiej przebijano 15 razy, a nowy właściciel zapłacił kwotę 5 tysięcy złotych. Licytacja cicha przyniosła dochód w kwocie 200 tysięcy złotych.

- Tegoroczny bal, to nie tylko trójka głównych beneficjentów. To także 34 podmioty, które od czternastu edycji uczestniczą w tej inicjatywie dzięki Państwa dobroczynności. Niech żyje czternasty Marszałkowski Bal Dobroczynny! To naprawdę wyjątkowe wydarzenie - powiedział do uczestników marszałek Piotr Całbecki.

Gwiazdą czternastej edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego był Kuba Badach, a oprawę muzyczną zapewnił - jak co roku - Eljazz Band, kierowany przez Józefa Eliasza. Na scenie zaprezentowali się także mistrzowie brazylijskiej samby Carnival Stars, Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy i zespół Ziemia Bydgoska.