Zapłacił za ten worek 25 tysięcy złotych. W środku był żurek!

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Mariusz Korzus
2026-01-19 12:06

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w toruńskim CKK Jordanki to m.in. emocjonujące licytacje. Uczestnicy walczyli m.in. o "kota w worku", w którym był... żurek! Za tę przyjemność nabywca zapłacił 25 tysięcy złotych. Głównymi beneficjantami 14. edycji tego wyjątkowego wydarzenia są Stowarzyszenie Serce Torunia, Fundacja Trisomiaki z Łochowa i Specjalny Ośrodek Wychowawczy sióstr orionistek we Włocławku.

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki. Koncert Kuby Badacha i licytacje

i

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki. Koncert Kuby Badacha i licytacje

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki

Gwiazdy kina, sportowcy, znani politycy, lokalni działacze - XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny zgromadził wszystkich tych ludzi w toruńskim CKK Jordanki. Z zaproszenia marszałka Piotra Całbeckiego i jego żony Dagny skorzystali:

  • Katarzyna Figura
  • Ewa Kasprzyk
  • Piotr Lisek
  • Magdalena Fularczyk-Kozłowska
  • Rafał Mohr
  • Cezary Łukaszewicz
  • Joanna Scheuring-Wielgus
  • Magdalena Czerwińska
  • Ilona i Przemysław Termińscy

Efektowny polonez, piękny koncert Kuby Badacha, tańce, świetna atmosfera - tego wszystkiego byliśmy świadkami w sobotni wieczór. Naszą pierwszą relację z CKK Jordanki znajdziecie w tym miejscu. Organizatorzy pochwalili się również wynikami licytacji. Omawiamy je pod galerią ze zdjęciami z XIV Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego.

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki. Zdjęcia ze środka. Efektowne kreacje VIP-ów
93 zdjęcia

Żurek za 25 tysięcy złotych! Co jeszcze wylicytowali uczestnicy?

- Obraz „Młody mężczyzna na koniu” Jerzego Kossaka wylicytowano za 59 tysięcy złotych, a w „kocie w worku”, czyli jednej z trzech niespodzianek, za którego nabywca zapłacił 25 tysięcy złotych był… żurek. Voucher na Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Kujawy Pomorze 26 wylicytowano na 15 tysięcy złotych. Łącznie za przedmioty z licytacji głównej osiągnięto kwotę 311 tysięcy złotych - przekazuje szczegóły Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego. Zapytaliśmy organizatorów, kim jest ów szczęśliwiec, który zakupił najpewniej rekordowy żurek, ale UM nie ujawnia danych.

Co ciekawe - na licytacji cichej przedmiotami najczęściej przebijanymi - aż 17 razy - były spinki przekazane przez premiera Donalda Tuska (nowy właściciel zapłacił 9 tysięcy złotych). Z kolei pióro podarowane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego osiągnęło kwotę 6 tysięcy złotych. Siedemnaście osób chciało również stać się właścicielami „Baśni” Andersena, które uzyskały też najwyższą na licytacji cichej kwotę - 42 tysięcy złotych. Osiołek przekazany przez reżysera Jerzego Skolimowskiego wylicytowano za 30 tysięcy złotych. Ceramiczny „Mały Książę” z pracowni Alicji Bogackiej przebijano 15 razy, a nowy właściciel zapłacił kwotę 5 tysięcy złotych. Licytacja cicha przyniosła dochód w kwocie 200 tysięcy złotych.

- Tegoroczny bal, to nie tylko trójka głównych beneficjentów. To także 34 podmioty, które od czternastu edycji uczestniczą w tej inicjatywie dzięki Państwa dobroczynności. Niech żyje czternasty Marszałkowski Bal Dobroczynny! To naprawdę wyjątkowe wydarzenie - powiedział do uczestników marszałek Piotr Całbecki.

Gwiazdą czternastej edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego był Kuba Badach, a oprawę muzyczną zapewnił - jak co roku - Eljazz Band, kierowany przez Józefa Eliasza. Na scenie zaprezentowali się także mistrzowie brazylijskiej samby Carnival Stars, Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy i zespół Ziemia Bydgoska.

Polecany artykuł:

Ekscytujący turniej zimową porą. Emocje do samego końca w Toruniu
Super Express Google News
Bydgoszcz znów najlepsza! Ponad 270 osób wiosłowało dla WOŚP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR CAŁBECKI
TORUŃ WIADOMOŚCI