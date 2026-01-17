XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w toruńskim CKK Jordanki

To wydarzenie z wielką pompą, ale jak podkreślają organizatorzy - liczy się przede wszystkim pomaganie potrzebującym. XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki, szumnie nazywany "Balem na 250 par", zaplanowano na sobotni wieczór. Od 2010 roku marszałek Piotr Całbecki zaprasza na tę imprezę uznane postaci ze świata sportu, kina, muzyki i polityki. W tym roku na liście zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

Katarzyna Figura

Ewa Kasprzyk

Otylia Jędrzejczak

Piotr Lisek

Kuba Badach

Nie zabrakło również lokalnych działaczy sportowych i polityków. Świetna atmosfera w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki natychmiast udzieliła się gościom.

- W tej inicjatywie najważniejsze są osoby, których nie widzimy na co dzień, a które wkładają dużo serca w swoją działalność i pomoc innym ludziom - podkreśliła w zapowiedzi Dagna Całbecka. Gospodarze z klasą przywitali wszystkich gości, a później obserwowaliśmy pięknego poloneza. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z sobotniej imprezy.

Komu pomagają VIP-y w Toruniu?

Wśród głównych beneficjentów XIV Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego znalazły się takie podmioty:

Stowarzyszenie Serce Torunia,

Fundacja Trisomiaki z Łochowa (powiat bydgoski),

Specjalny Ośrodek Wychowawczy sióstr orionistek we Włocławku

Goście licytowali wyjątkowe przedmioty, w tym m.in.:

"Młodego mężczyznę na koniu” Jerzego Kossaka

Spinki od mankietów premiera Donalda Tuska

Złotą bransoletkę Katarzyny Figury

Zestaw piłkarski z koszulką drużyny Osasuna Pampeluna podpisaną przez trenera Jana Urbana

Dwie czapki, koszulka klubu FC Barcelona i autobus-zabawka drużyny Real Madrid przekazane przez Roberta Lewandowskiego

Pióro Bronisława Komorowskiego

O wynikach licytacji będziemy szczegółowo informować w naszym serwisie.