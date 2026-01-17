Gwiazdy z pierwszych stron gazet przyjechały na wielki bal do marszałka. Mamy dużo zdjęć ze środka

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-17 20:23

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki wystartował 17 stycznia w godzinach wieczornych. Na zaproszenie szefa regionu odpowiedziały gwiazdy kina, sportu i ważni politycy. W naszej fotorelacji znajdziecie efektowne kreacje VIP-ów. Dowiecie się również, do kogo trafią zebrane w tym roku pieniądze.

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w toruńskim CKK Jordanki 

To wydarzenie z wielką pompą, ale jak podkreślają organizatorzy - liczy się przede wszystkim pomaganie potrzebującym. XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki, szumnie nazywany "Balem na 250 par", zaplanowano na sobotni wieczór. Od 2010 roku marszałek Piotr Całbecki zaprasza na tę imprezę uznane postaci ze świata sportu, kina, muzyki i polityki. W tym roku na liście zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

  • Katarzyna Figura 
  • Ewa Kasprzyk
  • Otylia Jędrzejczak
  • Piotr Lisek
  • Kuba Badach

Nie zabrakło również lokalnych działaczy sportowych i polityków. Świetna atmosfera w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki natychmiast udzieliła się gościom.

- W tej inicjatywie najważniejsze są osoby, których nie widzimy na co dzień, a które wkładają dużo serca w swoją działalność i pomoc innym ludziom - podkreśliła w zapowiedzi Dagna Całbecka. Gospodarze z klasą przywitali wszystkich gości, a później obserwowaliśmy pięknego poloneza. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z sobotniej imprezy.

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki. Zdjęcia ze środka. Efektowne kreacje VIP-ów
46 zdjęć

Komu pomagają VIP-y w Toruniu?

Wśród głównych beneficjentów XIV Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego znalazły się takie podmioty:

  • Stowarzyszenie Serce Torunia,
  • Fundacja Trisomiaki z Łochowa (powiat bydgoski),
  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy sióstr orionistek we Włocławku

Goście licytowali wyjątkowe przedmioty, w tym m.in.:

  • "Młodego mężczyznę na koniu” Jerzego Kossaka
  • Spinki od mankietów premiera Donalda Tuska
  • Złotą bransoletkę Katarzyny Figury
  • Zestaw piłkarski z koszulką drużyny Osasuna Pampeluna podpisaną przez trenera Jana Urbana
  • Dwie czapki, koszulka klubu FC Barcelona i autobus-zabawka drużyny Real Madrid przekazane przez Roberta Lewandowskiego
  • Pióro Bronisława Komorowskiego

O wynikach licytacji będziemy szczegółowo informować w naszym serwisie. 

Super Express Google News

Polecany artykuł:

Ekscytujący turniej zimową porą. Emocje do samego końca w Toruniu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR CAŁBECKI
TORUŃ WIADOMOŚCI