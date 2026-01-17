Ekscytujący turniej zimową porą. Emocje do samego końca w Toruniu

Uczniowski Klub Sportowy Gambit Torut i Szkoła Szachowa GAMBIT Marka Kubickiego zorganizowały ekscytujący turniej szachów szybkich w grodzie Kopernika. Zawodnicy walczyli o zwycięstwo do ostatniej rundy. Zobaczcie krótką relację na se.pl.

Toruń: Zamiast z zimą, walczyli na szachownicy 

27 zawodników stanęło na starcie Toruńskiego Noworocznego Turnieju Szachowego, który odbył się w sali klubu UKS Gambit Toruń, przy ulicy Grudziądzkiej 144. Wśród faworytów byli kandydat na mistrza Marek Olszewski z bydgoskiego Chemika oraz Igor Wysocki z miejscowego UKS Gambit Toruń. I rzeczywiście - zajęli oni dwa pierwsze miejsca, które musieli wyszarpać w ostatniej rundzie. Olszewski wygrał na pierwszej szachownicy z Andrzejem Harasimowiczem (3. miejsce na podium), a Wysocki zremisował z Tomaszem Palaczem z Gambitu.

Najlepszym juniorem został Jakub Chmielewski i to właśnie on zgarnął czwartą nagrodę pieniężną. Pierwszą szóstkę dzieliło zaledwie 0,5 punktu! Pełne wyniki dostępne są w tym miejscu!

Walka do końca w przyjaznej atmosferze

Sędzia i organizator turnieju Marek Kubicki z UKS Gambit Toruń nie ukrywał radości. Szachowej rywalizacji towarzyszyła świetna atmosfera i wzajemny szacunek.

- Jako prezes klubu z ogromną satysfakcją obserwuję tak wysoką frekwencję i zaangażowanie uczestników, to dla nas najlepszy dowód, że to, co robimy, ma sens - powiedział nam Marek Kubicki.

Turniej był też okazją do spotkania pokoleń. Młodzi szachiści mogli zmierzyć się z bardziej doświadczonymi zawodnikami, czerpać z ich wiedzy i pasji, a jednocześnie uczyć się szacunku, koncentracji i zasad fair play. - To właśnie takie chwile najlepiej pokazują wychowawczą wartość szachów - stwierdził nasz rozmówca. 

Wspólna gra stała się doskonałym sposobem na aktywne i wartościowe spędzenie piątkowego popołudnia - w atmosferze skupienia, wzajemnego wsparcia i zdrowej rywalizacji. Dlaczego warto spróbować swoich sił w "królewskiej grze"? Szachy uczą cierpliwości, logicznego myślenia, odpowiedzialności za decyzje i konsekwencji w działaniu - są narzędziem, które kształtuje charakter, nie tylko umiejętności sportowe. 

Kolejne turnieje juz w planach

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu imprezy i już dziś deklarujemy, że będziemy organizować kolejne turnieje, kontynuując misję rozwijania pasji szachowej oraz budowania silnej, międzypokoleniowej społeczności UKS Gambit Toruń - mówił z zadowoleniem Marek Kubicki.

W czasie ferii zimowych na wszystkich miłośników "królewskiej gry" czeka nie lada gratka - klub UKS Gambit Toruń organizuje trzydniowy Toruński Feryjny Festiwal Szachowy, który zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie dla zawodników w każdym wieku. Z kolei w poniedziałek (19 stycznia 2026 r.) rusza zimowa edycja Grand Prix Hard Rock Pubu Pamela w Szachach Błyskawicznych. Ten turniej jest dla osób pełnoletnich. Początek o 20:00.

