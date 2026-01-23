70% aukcji WOŚP na Allegro to oferty do 200 zł. Trwają licytacje 34. Finału i każdy może dołożyć się do jego sukcesu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-23 11:50

Trwające licytacje 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Allegro po raz kolejny pokazują, że do wspólnego grania można dołączyć na wiele sposobów. Doświadczenie poprzedniej edycji jasno wskazuje, że pomaganie online nie wymaga dużych wydatków – 70% aukcji wystawionych podczas 33. Finału WOŚP miało cenę wywoławczą do 200 zł, a niemal 9 na 10 ofert pochodziło od osób prywatnych. To właśnie oddolne zaangażowanie użytkowników buduje skalę aukcji WOŚP na Allegro, co potwierdzają również badania SW Research: co czwarty Polak zainteresowany licytacjami WOŚP deklaruje, że mógłby przeznaczyć na ten cel maksymalnie 50 zł.

Allegro

i

Autor: Allegro/ Materiały prasowe

Allegro od 26 lat gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a aukcje prowadzone na platformie aukcje.wosp.org.pl od lat są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów internetowej zbiórki. Choć uwagę mediów przyciągają spektakularne oferty i rekordowe kwoty, dane z 33. Finału WOŚP pokazują, że równie ważną częścią aukcji są te mniejsze – dostępne dla szerokiego grona użytkowników i tworzące przestrzeń do wspólnego pomagania na wielu poziomach.

Aukcje WOŚP na Allegro – skala tworzona przez użytkowników

Podczas ostatniej edycji najwięcej aukcji wylicytowano 26 stycznia 2025 roku, w dniu Finału, kiedy internetowe licytacje najmocniej łączą się z finałową atmosferą wspólnego grania. Co istotne, aż 88% ofert w 33. Finale zostało wystawionych przez osoby prywatne, a tylko 12% przez firmy. To wyraźny sygnał, że aukcje WOŚP na Allegro wyrastają z oddolnego zaangażowania użytkowników – z ich domów, pasji, kolekcji i codziennych pomysłów na pomaganie.

Dostępność, która zachęca do udziału

Podczas ostatniej edycji aż 70% wszystkich wystawionych aukcji mieściło się w przedziale do 200 zł, 86% – do 500 zł, a 92% – do 1000 zł. To właśnie te przedziały cenowe tworzą szeroką, otwartą przestrzeń do pomagania – bez konieczności wydawania dużych kwot, za to z realnym poczuciem wspólnego pomagania. 27% respondentów deklaruje gotowość do udziału w licytacjach WOŚP, wskazuje, że mogłoby przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 50 zł, a kolejne 22% – od 51 do 100 zł. To pokazuje, że Polacy chętnie angażują się w mniejsze, przystępne aukcje, dlatego warto wystawiać wszystko to, czym można się podzielić – od przedmiotów, przez własną twórczość, po czas i umiejętności. Jednocześnie różnorodność ofert sprawia, że osoby licytujące mogą łatwo znaleźć coś dla siebie, niezależnie od budżetu czy zainteresowań.

Od książki po wyjątkową chwilę – co Polacy najchętniej licytują dla WOŚP

Dane Allegro pokazują, jak szerokie może być rozumienie „przedmiotu licytacji”. Podczas ostatniej edycji najwięcej wylicytowanych aukcji dotyczyło kategorii Wyjątkowe chwile – obejmującej m.in. spotkania, symboliczne doświadczenia i oferty wspólnego spędzenia czasu – ponad 26 tysięcy zakończonych licytacji w 2025 roku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także kolekcje (ponad 9,6 tys.), książki (5,9 tys.), rękodzieło (4,5 tys.) oraz sztuka (3,8 tys.).Preferencje użytkowników Allegro uzupełniają wyniki badania SW Research. 28% osób deklarujących udział w licytacjach WOŚP najbardziej interesuje się konkretnymi przedmiotami, a 16% wskazuje doświadczenia i przeżycia jako najatrakcyjniejszą formę udziału. Wśród rzeczy materialnych największą popularnością cieszą się przedmioty z autografem (28%), rzeczy do domu m.in. wyposażenie dekoracje (26%), limitowane edycje kolekcjonerskie (24%), a także gadżety popkulturowe np. książki, plakaty (22%). W przypadku doświadczeń największym zainteresowaniem cieszy się udział w wydarzeniach, takich jak koncert czy mecz – wskazuje na niego niemal co trzeci badany (32%). Co czwarta osoba jako atrakcyjne postrzega wspólne aktywności, a co piąty respondent zwraca uwagę na spotkania 1:1 oraz doświadczenia rodzinne (po 22%).

Trwają aukcje 34. Finału – każdy może dołożyć swoją cegiełkę

Aukcje Allegro dla 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już trwają i będą prowadzone do 26 lutego 2026. Osoby, które chcą wesprzeć cel 34. Finału WOŚP, mogą nie tylko licytować w już wystawionych aukcjach, ale także wystawiać własne oferty, z których cały dochód trafia na rzecz tegorocznej zbiórki.

Zgodnie z przyjętą formułą aukcje nie kończą się w dniu finałowej niedzieli, dlatego do wspólnego grania można dołączyć także po jego kulminacyjnym momencie. Każda aukcja – niezależnie od momentu wystawienia – realnie dokłada się do końcowego wyniku tegorocznej edycji. Dodatkowo użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup, mogą również wpłacić wybraną kwotę do Puszki WOŚP bezpośrednio na platformie Allegro.

