70% aukcji WOŚP na Allegro to oferty do 200 zł. Trwają licytacje 34. Finału i każdy może dołożyć się do jego sukcesu

Allegro od 26 lat gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a aukcje prowadzone na platformie aukcje.wosp.org.pl od lat są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów internetowej zbiórki. Choć uwagę mediów przyciągają spektakularne oferty i rekordowe kwoty, dane z 33. Finału WOŚP pokazują, że równie ważną częścią aukcji są te mniejsze – dostępne dla szerokiego grona użytkowników i tworzące przestrzeń do wspólnego pomagania na wielu poziomach.

Aukcje WOŚP na Allegro – skala tworzona przez użytkowników

Podczas ostatniej edycji najwięcej aukcji wylicytowano 26 stycznia 2025 roku, w dniu Finału, kiedy internetowe licytacje najmocniej łączą się z finałową atmosferą wspólnego grania. Co istotne, aż 88% ofert w 33. Finale zostało wystawionych przez osoby prywatne, a tylko 12% przez firmy. To wyraźny sygnał, że aukcje WOŚP na Allegro wyrastają z oddolnego zaangażowania użytkowników – z ich domów, pasji, kolekcji i codziennych pomysłów na pomaganie.

Dostępność, która zachęca do udziału

Podczas ostatniej edycji aż 70% wszystkich wystawionych aukcji mieściło się w przedziale do 200 zł, 86% – do 500 zł, a 92% – do 1000 zł. To właśnie te przedziały cenowe tworzą szeroką, otwartą przestrzeń do pomagania – bez konieczności wydawania dużych kwot, za to z realnym poczuciem wspólnego pomagania. 27% respondentów deklaruje gotowość do udziału w licytacjach WOŚP, wskazuje, że mogłoby przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 50 zł, a kolejne 22% – od 51 do 100 zł. To pokazuje, że Polacy chętnie angażują się w mniejsze, przystępne aukcje, dlatego warto wystawiać wszystko to, czym można się podzielić – od przedmiotów, przez własną twórczość, po czas i umiejętności. Jednocześnie różnorodność ofert sprawia, że osoby licytujące mogą łatwo znaleźć coś dla siebie, niezależnie od budżetu czy zainteresowań.

Od książki po wyjątkową chwilę – co Polacy najchętniej licytują dla WOŚP

Dane Allegro pokazują, jak szerokie może być rozumienie „przedmiotu licytacji”. Podczas ostatniej edycji najwięcej wylicytowanych aukcji dotyczyło kategorii Wyjątkowe chwile – obejmującej m.in. spotkania, symboliczne doświadczenia i oferty wspólnego spędzenia czasu – ponad 26 tysięcy zakończonych licytacji w 2025 roku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także kolekcje (ponad 9,6 tys.), książki (5,9 tys.), rękodzieło (4,5 tys.) oraz sztuka (3,8 tys.).Preferencje użytkowników Allegro uzupełniają wyniki badania SW Research. 28% osób deklarujących udział w licytacjach WOŚP najbardziej interesuje się konkretnymi przedmiotami, a 16% wskazuje doświadczenia i przeżycia jako najatrakcyjniejszą formę udziału. Wśród rzeczy materialnych największą popularnością cieszą się przedmioty z autografem (28%), rzeczy do domu m.in. wyposażenie dekoracje (26%), limitowane edycje kolekcjonerskie (24%), a także gadżety popkulturowe np. książki, plakaty (22%). W przypadku doświadczeń największym zainteresowaniem cieszy się udział w wydarzeniach, takich jak koncert czy mecz – wskazuje na niego niemal co trzeci badany (32%). Co czwarta osoba jako atrakcyjne postrzega wspólne aktywności, a co piąty respondent zwraca uwagę na spotkania 1:1 oraz doświadczenia rodzinne (po 22%).

Trwają aukcje 34. Finału – każdy może dołożyć swoją cegiełkę

Aukcje Allegro dla 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już trwają i będą prowadzone do 26 lutego 2026. Osoby, które chcą wesprzeć cel 34. Finału WOŚP, mogą nie tylko licytować w już wystawionych aukcjach, ale także wystawiać własne oferty, z których cały dochód trafia na rzecz tegorocznej zbiórki.

Zgodnie z przyjętą formułą aukcje nie kończą się w dniu finałowej niedzieli, dlatego do wspólnego grania można dołączyć także po jego kulminacyjnym momencie. Każda aukcja – niezależnie od momentu wystawienia – realnie dokłada się do końcowego wyniku tegorocznej edycji. Dodatkowo użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup, mogą również wpłacić wybraną kwotę do Puszki WOŚP bezpośrednio na platformie Allegro.