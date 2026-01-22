WOŚP 2026 w Olsztynie. Światełko do Nieba, koncerty, licytacje. Miasto zagra dla "Zdrowych brzuszków naszych dzieci"

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-22 10:21

W niedzielę (25 stycznia) w całej Polsce odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznego finału to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem zbiórki jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Z WOŚP grać będzie też Olsztyn, łącząc koncerty, licytacje i wspólne granie w jeden rytm.

34. Finał WOŚP Tarnów

i

Autor: Justyna Świderska
Super Express Google News
  • Finał WOŚP pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” odbędzie się w całej Polsce, w tym w Olsztynie.
  • W Olsztynie centrum wydarzeń będzie starówka z koncertami lokalnych i ogólnopolskich artystów oraz licytacjami.
  • Nie zabraknie również tradycyjnego "Światełka do Nieba" oraz parady zabytkowych pojazdów, a także licytacji z loży prezydenckiej na mecz siatkówki.
  • Jakie jeszcze atrakcje przygotowano w Olsztynie i jak miasto wspiera wolontariuszy?

Olsztyna na liście miast grających z WOŚP zabraknąć nie może tym bardziej, że w mieście, na osiedlu Pieczewo, mieści się rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak zapowiada olsztyński magistrat, centrum wydarzeń – zgodnie z tradycją – będzie starówka. Na scenie pojawią się artyści dobrze znani publiczności, zarówno lokalni, jak i ogólnopolscy. Wśród nich Arkadiusz Jakubik&Dr Misio, Romantycy Lekkich Obyczajów, Blue Card, The Ukrainian Folk i Michał Jelonek. - Między koncertami nie zabraknie licytacji, które od lat rozgrzewają atmosferę niemal tak samo jak muzyka – informuje Urząd Miasta Olsztyna.

W niedzielę (25 stycznia) o godz. 20, nad Starym Miastem rozbłyśnie tradycyjne Światełko do Nieba. WOŚP w Olsztynie to nie tylko scena i koncerty. Już od godz. 10 starówkę wypełni ryk silników i zapach benzyny. Zabytkowe samochody i klasyczne motocykle po raz siedemnasty wyjadą, by grać razem z orkiestrą. Przejazdy, prezentacje i licytacje organizowane przez miłośników motoryzacji od lat przyciągają tłumy, a cały dochód niezmiennie trafia do orkiestralnych puszek.

Olsztyn potrafi grać razem. Z energią, z sercem i z poczuciem, że wspólne granie naprawdę ma sens. Starówka znów zabrzmi głośno, a cel tej muzyki będzie wyjątkowo ważny.

Do licytacji trafi również m.in. podwójne zaproszenie do oglądania dowolnego meczu siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn z loży prezydenckiej. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć sportowe emocje z realnym wsparciem orkiestry i zobaczyć mecz z zupełnie innej perspektywy.

Kto był na meczu AZS, ten wie, że bilety znikają w mgnieniu oka. Dlatego zapraszam do licytacji, to świetna okazja, by zobaczyć mecz z innej perspektywy i przy okazji pomóc dzieciom.

– mówi prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

W dniu finału na ulicach miasta pojawią się setki wolontariuszy. Organizatorzy zadbali też i o nich. W ramach akcji Ciepłe Serce Ciepły Kubek lokalni restauratorzy zapewnią wolontariuszom gorące napoje i posiłki. Do wspólnego grania włączą się także Galeria Warmińska oraz Aura Centrum Olsztyna, gdzie zaplanowano dodatkowe atrakcje i zbiórki.

CZYTAJ TEŻ: Władze Olsztyna ujawniają, ile będzie kosztować nowy stadion. Kibice czekają od lat

Źródło: olsztyn.eu

Sonda
Czy wspierasz WOŚP?

Polecany artykuł:

Szpital w Olsztynie dostaje miliony z KPO! Kardiologię czeka wielka zmiana!
WOŚP SHORT
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŚP
OLSZTYN