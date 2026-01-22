WOŚP 2026 w Olsztynie. Światełko do Nieba, koncerty, licytacje. Miasto zagra dla "Zdrowych brzuszków naszych dzieci"

Finał WOŚP pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” odbędzie się w całej Polsce, w tym w Olsztynie.

W Olsztynie centrum wydarzeń będzie starówka z koncertami lokalnych i ogólnopolskich artystów oraz licytacjami.

Nie zabraknie również tradycyjnego "Światełka do Nieba" oraz parady zabytkowych pojazdów, a także licytacji z loży prezydenckiej na mecz siatkówki.

Jakie jeszcze atrakcje przygotowano w Olsztynie i jak miasto wspiera wolontariuszy?

Olsztyna na liście miast grających z WOŚP zabraknąć nie może tym bardziej, że w mieście, na osiedlu Pieczewo, mieści się rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak zapowiada olsztyński magistrat, centrum wydarzeń – zgodnie z tradycją – będzie starówka. Na scenie pojawią się artyści dobrze znani publiczności, zarówno lokalni, jak i ogólnopolscy. Wśród nich Arkadiusz Jakubik&Dr Misio, Romantycy Lekkich Obyczajów, Blue Card, The Ukrainian Folk i Michał Jelonek. - Między koncertami nie zabraknie licytacji, które od lat rozgrzewają atmosferę niemal tak samo jak muzyka – informuje Urząd Miasta Olsztyna.

W niedzielę (25 stycznia) o godz. 20, nad Starym Miastem rozbłyśnie tradycyjne Światełko do Nieba. WOŚP w Olsztynie to nie tylko scena i koncerty. Już od godz. 10 starówkę wypełni ryk silników i zapach benzyny. Zabytkowe samochody i klasyczne motocykle po raz siedemnasty wyjadą, by grać razem z orkiestrą. Przejazdy, prezentacje i licytacje organizowane przez miłośników motoryzacji od lat przyciągają tłumy, a cały dochód niezmiennie trafia do orkiestralnych puszek.

Olsztyn potrafi grać razem. Z energią, z sercem i z poczuciem, że wspólne granie naprawdę ma sens. Starówka znów zabrzmi głośno, a cel tej muzyki będzie wyjątkowo ważny.

Do licytacji trafi również m.in. podwójne zaproszenie do oglądania dowolnego meczu siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn z loży prezydenckiej. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć sportowe emocje z realnym wsparciem orkiestry i zobaczyć mecz z zupełnie innej perspektywy.

Kto był na meczu AZS, ten wie, że bilety znikają w mgnieniu oka. Dlatego zapraszam do licytacji, to świetna okazja, by zobaczyć mecz z innej perspektywy i przy okazji pomóc dzieciom.

– mówi prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

W dniu finału na ulicach miasta pojawią się setki wolontariuszy. Organizatorzy zadbali też i o nich. W ramach akcji Ciepłe Serce Ciepły Kubek lokalni restauratorzy zapewnią wolontariuszom gorące napoje i posiłki. Do wspólnego grania włączą się także Galeria Warmińska oraz Aura Centrum Olsztyna, gdzie zaplanowano dodatkowe atrakcje i zbiórki.

Źródło: olsztyn.eu

