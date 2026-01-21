Szpital w Olsztynie dostaje miliony z KPO! Kardiologię czeka wielka zmiana!

Olsztyński szpital wojewódzki zakupi sprzęt kardiologiczny za 30 mln zł, głównie dzięki środkom z KPO.

Nowe wyposażenie obejmie m.in. pompy do krążenia pozaustrojowego i ECMO, co jest odpowiedzią na rosnącą liczbę pacjentów.

Wymiana sprzętu ma kluczowe znaczenie dla leczenia skomplikowanych wad serca i aorty.

Sprawdź, jak te inwestycje wpłyną na poprawę opieki kardiologicznej w regionie.

Marta Gołąb-Kocięcka, rzecznik prasowa szpitala, poinformowała w rozmowie z PAP, że dofinansowanie z KPO wyniesie 28 milionów złotych. - Pieniądze mamy już przyznane, do czerwca musimy zrealizować bardzo znaczące zakupy sprzętu do leczenia pacjentów kardiologicznych. I zrobimy to - powiedziała rzecznik szpitala. Dodała, że wymiana sprzętu i zakup nowego to konieczność, bo liczba pacjentów kardiologicznych nie maleje.

Wraz z widocznym starzeniem się populacji, wydłużaniem życia, poprawą dostępności do diagnostyki i coraz lepszymi możliwościami leczenia pacjentów widzimy, że możemy zaproponować leczenie kardiochirurgiczne coraz starszym pacjentom, obciążonym niejednokrotnie wielochorobowością.

- podkreśliła rzecznik placówki.

Szpital wojewódzki w Olsztynie kupi m.in. sprzęty potrzebne do monitorowania stanu pacjentów kardiologicznych, pompę do krążenia pozaustrojowego, ECMO czyli urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi. Kupione zostaną także sprzęty potrzebne kardiochirurgom do przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Obserwujemy znaczny wzrost liczby procedur operacji wad serca i aorty piersiowej oraz operacji złożonych: wad wielozastawkowych, procedur złożonych jednoczasowego leczenia wady zastawkowej i pomostowania naczyń wieńcowych czy leczenia wad zastawkowych i wymiany aorty wstępującej.

- poinformowała Gołąb-Kocięcka i dodała, że znacząco rośnie także ilość zabiegów przeznaczyniowej implantacji protezy zastawki aortalnej (TAVI).

Gołąb-Kocięcka przekazała PAP, że obecnie ponad połowa (55 proc.) operacji wykonywanych u pacjentów kardiologicznych to zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych, wykonywane z powodu choroby wieńcowej na tle miażdżycy. W tej grupie około 90 proc. procedur wykonywanych jest bez korzystania z procedury krążenia pozaustrojowego, na bijącym sercu. Kolejną dużą grupą operowanych pacjentów są chorzy z wadami zastawkowymi, w tym przede wszystkim ze stenozą zastawki aortalnej.

Oddział kardiologiczny w olsztyńskim szpitalu wojewódzkim ma 20 łóżek, w tym 8 na stanowiskach intensywnej terapii w obszarze sali pooperacyjnej. W obrębie Oddziału funkcjonuje też blok operacyjny z 2 salami operacyjnymi. Oddział ten korzysta też z hybrydowej sali operacyjnej. W ubiegłym roku przeprowadzono w tym oddziale zabiegi dla 600 pacjentów.

Na oddziale kardiologicznym leczono ponad 4 tysiące osób. W poradni kardiologicznej przy szpitalu lekarze udzielili blisko 2 tysiące porad.

Sonda Boisz się szpitali? Tak Nie