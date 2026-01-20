10 lat w przestworzach. Port w Szymanach świętuje! Kiedyś było tu lotnisko wojskowe

Lotnisko Olsztyn-Mazury w Szymanach obchodzi 10-lecie, stając się kluczowym elementem rozwoju Warmii i Mazur.

Wzrost liczby pasażerów i operacji lotniczych potwierdza stabilny rozwój portu, który wygenerował 1,33 mld zł wartości dodanej brutto.

Inwestycje, takie jak centrum recyklingu samolotów i zdalna wieża AFIS, umacniają pozycję lotniska jako nowoczesnego i bezpiecznego.

Jakie nowe możliwości otworzą się dla regionu dzięki dalszym inwestycjom i rosnącej siatce połączeń?

Jak poinformował Dariusz Naworski, rzecznik lotniska, w 2025 r. obsłużono 89 tys. 151 pasażerów, co oznacza wzrost o 23,5 proc. w porównaniu z 2024 r.. Zrealizowano też 4 tys. 901 operacji lotniczych. Według rzeczniczka takie dane potwierdziły stabilny trend rozwojowy portu.

Przez 10 lat, od momentu uruchomienia lotniska w Szymanach skorzystało z niego ponad 960 tys. podróżnych. Według Naworskiego port zmienia komunikacyjne i gospodarcze oblicze Warmii i Mazur, wzmacniając atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu.

Regionalny port lotniczy w Szymanach koło Szczytna powstał w 2016 r. w miejscu dawnego lotniska wojskowego. Jedynym udziałowcem spółki zarządzającej lotniskiem jest samorząd woj. warmińsko-mazurskiego.

Naworski przywołał najnowszy raport pt. „Wpływ polskich portów lotniczych na regiony”, przygotowany przez ekspertów Zespołu Doradców Gospodarczych TOR na zlecenie Polskich Portów Lotniczych S.A. Wynika z niego, że działalność lotniska w Szymanach „wygenerowała w samym 2024 r. 1,33 mld zł wartości dodanej brutto, przyczyniając się jednocześnie do utrzymania ponad 13 tys. miejsc pracy w regionie”.

Obecnie w siatce połączeń mazurskiego portu są loty do Krakowa, Londynu, Dortmundu i Duesseldorfu-Weeze, a oferta lotów czarterowych obejmuje Turcję, Albanię i Egipt.

Lotnisko obsługuje też ruch General Aviation, w tym loty biznesowe, szkoleniowe i wojskowe, a także rozwija sektor usług cargo. Dzięki temu towary lokalnych producentów, szczególnie branży rolno-spożywczej, trafiają z Szyman m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Bahrajnu, Kataru, USA i Kanady.

Jedną z ważniejszych inwestycji w historii lotniska jest powstające w Szymanach centrum recyklingu i obsługi technicznej wycofanych z eksploatacji statków powietrznych. Projekt Flight Eco Center ma kosztować ok. 100 milionów złotych, z czego ponad 47 milionów stanowi dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027). Operatorem obiektu będzie AMS Poland z grupy Poente Technical, wnoszący specjalistyczne know-how oraz zaawansowane technologie.

Mazurskie lotnisko dysponuje infrastrukturą dostosowaną m.in. do wymogów II kategorii systemu ILS, dzięki czemu mogą odbywać się tam operacje lotnicze w trudnych warunkach pogodowych.

Istotnym krokiem w stronę nowoczesności i bezpieczeństwa jest również realizowany projekt zdalnej wieży AFIS, oparty na innowacyjnych technologiach transmisji obrazu i danych, który pozwoli na bardziej efektywne i elastyczne zarządzanie ruchem lotniczym, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa operacji.

- przekazał rzecznik lotniska.

Naworski przypomniał, że w strefie inwestycyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska finalizowana jest pierwsza inwestycja firmy Consultronix S.A., producenta specjalistycznej aparatury medycznej, a - jak zaznaczył - tereny te przyciągają zainteresowanie kolejnych inwestorów.

- Dziesięć lat temu Port Lotniczy Olsztyn-Mazury był odważną wizją i odpowiedzią na wykluczenie komunikacyjne Warmii i Mazur. Dziś jest dojrzałym portem regionalnym, który realnie wpływa na rozwój gospodarczy regionu, rynek pracy i jego atrakcyjność inwestycyjną - ocenił cytowany w komunikacie Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp.z o.o., operatora portu lotniczego.

Sonda Jak często latasz samolotem? Co najmniej kilka razy w roku Średnio raz w roku Raz na kilka lat Nigdy