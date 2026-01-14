Władze Olsztyna ujawniają, ile będzie kosztować nowy stadion. Kibice czekają od lat

Olsztyn jest o krok od budowy nowego stadionu, zastępującego wysłużone "Estadio da Gruz", co oznacza przełom po latach oczekiwań.

Spółka Hala Olsztyn rozpoczęła poszukiwania finansowania w wysokości ponad 254 mln zł, co obejmuje kredyt inwestycyjny i obrotowy.

Nowy obiekt, bez bieżni lekkoatletycznej, pomieści 10 tys. kibiców i będzie służył nie tylko piłkarzom, ale także mieszkańcom.

Jakie konkretne korzyści przyniesie mieszkańcom Olsztyna ten nowoczesny stadion i co kryje się za jego innowacyjnym projektem?

- Po latach rozmów, analiz i niekończących się dyskusji Olsztyn jest dokładnie w tym miejscu, na które czekał od dawna – zapowiadają olsztyńskie władze. - Teraz już nie pytamy, czy stadion powstanie. Teraz operator pozyskuje finansowanie, za chwilę będzie szukać wykonawcy, a od wbicia pierwszej łopaty dzieli nas coraz mniej – twierdzą urzędnicy.

Budowę nowego stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego poprowadzi spółka Hala Olsztyn, która odpowiada za halę Urania. Niedawno olsztyńscy radni zgodzili się na przekazanie spółce terenów obecnego stadionu oraz pobliskich boisk treningowych.

- Wartość przekazanych gruntów i zabudowań to ponad 40 milionów złotych, ale jeszcze ważniejsze jest to, że miasto oddało projekt w ręce sprawdzonego operatora – przypominają przedstawiciele olsztyńskiego ratusza.

– Olsztyn długo czekał na stadion, z którego będzie dumny – mówi prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Dziś wszystko wskazuje na to, że ten moment jest bliżej niż kiedykolwiek. Dokumenty są w ruchu, finansowanie nabiera kształtów, a odpowiedzialność spoczywa w rękach tych, którzy już pokazali, że potrafią dowozić projekty do mety. Teraz pozostaje najważniejsze. Przekuć decyzje w beton, stal i trybuny pełne kibiców.

– zapowiada Szewczyk.

Nowy stadion w Olsztynie ma służyć nie tylko piłkarzom miejscowego Stomilu. Jak twierdzą urzędnicy, skorzystać na tej inwestycji mają również dzieci, młodzież, amatorzy sportu, a także zwykli mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur. Lokalne władze poinformowały również, że stadion nie będzie mieć bieżni lekkoatletycznej. Na obiekcie ma pomieścić się około 10 tysięcy kibiców. Swoje miejsce znajdzie tu m.in punkt obsługi mieszkańca, centrum rehabilitacji i miejsce schronienia. Obiekt to też setki nowych miejsc parkingowych. Orientacyjny koszt stadionu to około 200 milionów złotych.

W poniedziałek (12 stycznia) spółka Hala Olsztyn ogłosiła zaproszenie do składania ofert na udzielenie i obsługę finansowania budowy stadionu. Chodzi o kwotę ponad 254 milionów złotych, obejmującej kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy na sfinansowanie podatku VAT. - Harmonogram jest rozpisany do 2045 r. z jasno określonymi terminami uruchomienia środków i spłat. To nie są luźne założenia, ale precyzyjny plan, który pozwala przejść od decyzji do realizacji – czytamy na stronie olsztyn.eu.

– Ogłoszenie postępowania na wybór instytucji finansującej to kluczowy etap całego przedsięwzięcia – mówi Zbigniew Trzoska, prezes spółki Hala Olsztyn Zbigniew Trzoska. –Konstrukcja finansowania została zaprojektowana tak, aby maksymalnie dopasować obciążenia do rzeczywistego cyklu inwestycyjnego i przyszłej eksploatacji stadionu. Długi okres karencji, kwartalny system spłat oraz rozdzielenie kredytu inwestycyjnego i obrotowego pozwalają zachować płynność w fazie budowy i stopniowo przechodzić do obsługi zadłużenia dopiero po uruchomieniu obiektu. To model oparty na przewidywalności, kontroli ryzyk i długoterminowej stabilności finansowej spółki – wyjaśnił Trzoska.

Źródło: olsztyn.eu

