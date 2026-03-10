Tragedia przy pracy. Rolnik zginął pod maszyną. Na pomoc było za późno

Tragiczny wypadek pod Ostródą: 42-letni rolnik zginął przygnieciony przez maszynę rolniczą.

Mężczyzna próbował naprawić usterkę przyczepy do rozrzucania obornika.

Pomimo natychmiastowej reakcji sąsiadów, na ratunek było za późno.

Dramat w centrum wsi pod Ostródą. Rolnik przygnieciony przez maszynę

Dramat rozegrał się w centrum wsi w piątek około godziny 11. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, rolnik jechał ciągnikiem z podpiętą przyczepą - rozrzutnikiem obornika. W czasie jazdy doszło do awarii układu pneumatycznego i zaczęła się podnosić skrzynia maszyny. Mężczyzna zatrzymał ciągnik i postanowił sprawdzić, co się stało.

42-latek wysiadł z ciągnika i próbował usunąć usterkę. W pewnym momencie wszedł pod podniesioną przyczepę. Sekundy później doszło do tragedii. Część maszyny nagle opadła i przygniotła go. Ciężar nie dał mu żadnych szans na ucieczkę.

Pijany rolnik na traktorze zaorał samochody

Sąsiedzi próbowali ratować mężczyznę

Mimo natychmiastowej reakcji sąsiadów, nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej i zespołu ratownictwa medycznego.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren tragedii oraz przeprowadzili szczegółowe oględziny maszyny i miejsca wypadku. Ustalają teraz dokładne okoliczności oraz przyczyny śmierci.

Mieszkańcy wsi z niedowierzaniem obserwowali działania ratowników i policjantów. Jeszcze niedawno rozmawiali z gospodarzem, a teraz on nie żyje i to w takich okolicznościach.

Policja po raz kolejny apeluje o szczególną ostrożność podczas prac gospodarskich i napraw maszyn rolniczych. Awaria ciężkiego sprzętu i brak odpowiednich zabezpieczeń mogą w jednej chwili doprowadzić do dramatu.

Rodzinie i bliskim 42-letniego rolnika składamy najszczersze wyrazy współczucia.

10