Najpiękniejsze polskie miasta. Ten wybór może was zaskoczyć. Nie padło na Kraków czy Warszawę!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-09 10:24

Warszawa i Kraków od lat królują w turystycznych zestawieniach, jednak podróżni coraz chętniej wybierają mniej oczywiste kierunki. To właśnie w nieodkrytych zakątkach można swobodnie podziwiać zabytkową architekturę i chłonąć historyczną atmosferę bez przeciskania się przez tłumy. Takie urokliwe miejscowości kuszą średniowiecznymi obwarowaniami oraz barwnymi rynkami.

Gdzie pojechać na weekend w Polsce? Warszawa i Kraków mają konkurencję

Polska skrywa mnóstwo fascynujących ośrodków miejskich o bogatej przeszłości i unikalnej architekturze. Większość turystów natychmiast kieruje swoje kroki w stronę dawnej lub obecnej stolicy kraju, jednak prawdziwe turystyczne skarby znajdują się z dala od utartych szlaków. Kameralne miejscowości oferują zwiedzającym wielobarwne place centralne, urokliwe zabytkowe dzielnice oraz kilkusetletnie budowle zachowane w niemal nienaruszonym stanie.

Najpiękniejsze polskie miasta według sztucznej inteligencji. Które warto odwiedzić?

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o najpiękniejsze miasta w Polsce, które nadadzą się np. na krótki wypad na weekend. Zestawienie może nieco zaskoczyć, ponieważ na liście zabrakło najpopularniejszych metropolii pokroju Gdańska czy Poznania. Wytypowane przez AI lokalizacje to wciąż mało doceniane miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć na własne oczy podczas najbliższego urlopu. O jakie konkretnie lokalizacje chodzi? O tym w galerii zdjęć poniżej!

Najpiękniejsze miasta w Polsce. Nie Kraków i Warszawa

Krótkie wyjazdy typu city break zyskują ogromną popularność w Polsce

Ostatnie lata to wyraźny wzrost zainteresowania dynamiczną turystyką w granicach naszego kraju. Wczasowicze coraz chętniej planują kilkudniowe pobyty pozwalające na błyskawiczne zwiedzanie, poznawanie regionalnych obyczajów oraz potrzebną chwilę oddechu od codzienności.

Znaczna część krajowych ośrodków idealnie wpisuje się w format weekendowych podróży. Klimatyczne lokale, interesujące muzea oraz gęsta siatka imprez kulturalnych powodują, że nawet krótka wycieczka pozostawia mnóstwo wspaniałych wspomnień. Płynny dojazd komunikacją i rozbudowana baza noclegowa mocno wspierają ten rosnący trend.

