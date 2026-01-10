Przez lata było ważniejsze niż Gdańsk. Dziś jest jego mniejszym odpowiednikiem

Elbląg – "mały Gdańsk" z własnym charakterem

Elbląg i Gdańsk łączy więcej, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Zarówno Elbląg, jak i Gdańsk należały do Hanzy - średniowiecznego związku miast handlowych Europy Północnej. Dzięki temu oba ośrodki rozwijały się jako potężne porty handlowe, obsługujące wymianę towarów na Bałtyku i zapleczu lądowym.

Oba miasta wyrosły dzięki dostępowi do wody. Elbląg był ważnym portem rzecznym połączonym z Zalewem Wiślanym, a Gdańsk portem morskim. Co ciekawe, miasta przez wieki rywalizowały o wpływy handlowe i - ku zdziwieniu wielu - w XIII i XIV wieku Elbląg bywał nawet ważniejszy niż Gdańsk.

Historia powstania Elbląga

Elbląg powstał w 1237 roku, kiedy Krzyżacy pod wodzą Hermanna von Balka założyli nad rzeką Elbląg warowny gród. Dogodne położenie szybko sprzyjało rozwojowi osady handlowej, a już w 1246 roku miasto otrzymało prawa miejskie, co czyni je jednym z najstarszych miast w Polsce.

Tak jak już wspominaliśmy, w XIII i XIV wieku Elbląg był ważnym portem, członkiem Hanzy i przez pewien czas odgrywał nawet większą rolę handlową niż Gdańsk. Po II pokoju toruńskim w 1466 roku znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. Kolejne wieki przyniosły wojny i pożary, a ogromne zniszczenia nastąpiły podczas II wojny światowej. Dziś odbudowana starówka nawiązuje do hanzeatyckiej przeszłości miasta i zachwyca mieszkańców oraz turystów.

Elbląg dziś [ZDJĘCIA]

Kanał Elbląski – cud hydrotechniki

Jedną z największych atrakcji regionu jest Kanał Elbląski - unikat na skalę europejską. To XIX-wieczna droga wodna łącząca Elbląg z Ostródą i Iławą. Co ciekawe, jego całkowita długość, licząc ze wszystkimi odgałęzieniami, wynosi ponad 150 km.

Nie zapominajmy, że Elbląg to także dobre miejsce dla miłośników natury i spokojnego wypoczynku. W granicach miasta znajduje się Bażantarnia - rozległy park leśny z wąwozami, strumieniami i licznymi trasami spacerowymi. Blisko stąd nad Zalew Wiślany, na Mierzeję Wiślaną czy do Fromborka.