Przez lata było ważniejsze niż Gdańsk. Dziś jest jego mniejszym odpowiednikiem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-10 1:13

Elbląg to jedno z najmniej docenianych miast w Polsce, które przez lata pozostawało w cieniu turystycznych hitów. Dziś jednak coraz wyraźniej pokazuje, że ma własny charakter: klimatyczna starówka, portowa historia i unikatowe atrakcje sprawiają, że warto zatrzymać się tu na dłużej.

Super Express Google News

Elbląg – "mały Gdańsk" z własnym charakterem

Elbląg i Gdańsk łączy więcej, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Zarówno Elbląg, jak i Gdańsk należały do Hanzy - średniowiecznego związku miast handlowych Europy Północnej. Dzięki temu oba ośrodki rozwijały się jako potężne porty handlowe, obsługujące wymianę towarów na Bałtyku i zapleczu lądowym.

Oba miasta wyrosły dzięki dostępowi do wody. Elbląg był ważnym portem rzecznym połączonym z Zalewem Wiślanym, a Gdańsk portem morskim. Co ciekawe, miasta przez wieki rywalizowały o wpływy handlowe i - ku zdziwieniu wielu - w XIII i XIV wieku Elbląg bywał nawet ważniejszy niż Gdańsk.

Polecany artykuł:

Czy bez ślubu można przyjąć księdza na kolędę? Duchowny nie owijał w bawełnę

Historia powstania Elbląga

Elbląg powstał w 1237 roku, kiedy Krzyżacy pod wodzą Hermanna von Balka założyli nad rzeką Elbląg warowny gród. Dogodne położenie szybko sprzyjało rozwojowi osady handlowej, a już w 1246 roku miasto otrzymało prawa miejskie, co czyni je jednym z najstarszych miast w Polsce.

Tak jak już wspominaliśmy, w XIII i XIV wieku Elbląg był ważnym portem, członkiem Hanzy i przez pewien czas odgrywał nawet większą rolę handlową niż Gdańsk. Po II pokoju toruńskim w 1466 roku znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. Kolejne wieki przyniosły wojny i pożary, a ogromne zniszczenia nastąpiły podczas II wojny światowej. Dziś odbudowana starówka nawiązuje do hanzeatyckiej przeszłości miasta i zachwyca mieszkańców oraz turystów. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Elbląg dziś [ZDJĘCIA]

Elbląg
10 zdjęć

Kanał Elbląski – cud hydrotechniki

Jedną z największych atrakcji regionu jest Kanał Elbląski - unikat na skalę europejską. To XIX-wieczna droga wodna łącząca Elbląg z Ostródą i Iławą. Co ciekawe, jego całkowita długość, licząc ze wszystkimi odgałęzieniami, wynosi ponad 150 km.

Nie zapominajmy, że Elbląg to także dobre miejsce dla miłośników natury i spokojnego wypoczynku. W granicach miasta znajduje się Bażantarnia - rozległy park leśny z wąwozami, strumieniami i licznymi trasami spacerowymi. Blisko stąd nad Zalew Wiślany, na Mierzeję Wiślaną czy do Fromborka.

Olsztyn czy Elbląg? Rozpoznasz miasto po jednym zdjęciu?
Pytanie 1 z 9
Olsztyn czy Elbląg?
Miasta Warmii i Mazur na zdjęciach. Rozpoznasz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODRÓŻE
ELBLĄG