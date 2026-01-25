W Częstochowie trwają poszukiwania sprawców napaści na 40-latka w dzielnicy Dźbów.

Napastnicy, używając ostrego narzędzia, zranili mężczyznę w jego mieszkaniu.

Ofiara przebywa w szpitalu, a motywy ataku pozostają nieznane. Dowiedz się więcej o tym tajemniczym zdarzeniu.

Częstochowa. Policja poszukuje sprawców ataku na 40-latka

Już prawie 24 godziny trwają poszukiwania sprawców napaści w dzielnicy Dźbów w Częstochowie. W sobotę, 24 stycznia, kilka osób wtargnęło do mieszkania w bloku, w którym przebywał 40-latek. Używając ostrego narzędzia, być może noża, napastnicy ranili poszkodowanego, który odniósł poważne obrażenia ciała. Hałas dobiegający z lokum mężczyzny usłyszeli sąsiedzi, którzy powiadomili o wszystkim policję.

- Stan zdrowia 40-latka nie zagraża jego życiu, ale jednocześnie uniemożliwia jego przesłuchanie - nadal przebywa on w szpitalu pod opieką lekarzy - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" podkomisarz Barbara Poznańska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Motyw atak sprawców pozostaje nieznany.