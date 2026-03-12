Aktualizacja 6:45, 12.03.2026 r.

Jak podaje Ewa Grudniok, do urazu pracownika doszło z przyczyn naturalnych. Mężczyzna nie uległ wypadkowi na terenie kopalni.

Akcja śmigłowca LPR i pogotowia w kopalni KWK Marcel w Radlinie

Ratownicy musieli pilnie zjawić się na terenie radlińskiego zakładu wydobywczego ze względu na potrzebującego pomocy pracownika. Poszkodowany trafił ostatecznie do jastrzębskiego szpitala, gdzie lekarze przeprowadzają obecnie kompleksową diagnostykę.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej nie są na razie w stanie określić dokładnego przebiegu zdarzenia. Zagadką pozostaje to, czy mężczyzna ucierpiał w wyniku nieszczęśliwego wypadku na stanowisku pracy, czy może doszło do nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia.

– Trwają ustalenia tego, co się stało. Poszkodowany pracownik trafił do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju – poinformowała Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, do której należy KWK Marcel.

Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego początkowo został skierowany do pomocy, jednak ranny pracownik ostatecznie został odwieziony do placówki medycznej standardowym ambulansem.

Przedstawiciele spółki będą teraz szczegółowo wyjaśniać wszelkie okoliczności tej niebezpiecznej sytuacji.

Tych faktów o Barbórce nie znasz. Nawet górnicy będą mieli problem z rozwiązaniem QUIZu Pytanie 1 z 12 Na początek coś prostego. Kto uchodzi za patrona górników? Św. Bernadeta Św. Brygida Św. Barbara Następne pytanie

Czym dokładnie zajmuje się Polska Grupa Górnicza (PGG)?

Polska Grupa Górnicza to niekwestionowany lider na europejskim rynku wydobywczym oraz największy producent węgla kamiennego w całej Unii Europejskiej. Katowicka spółka rozpoczęła działalność w 2015 roku, aby uratować zmagającą się z gigantycznymi problemami finansowymi Kompanię Węglową. Wiosną kolejnego roku nowy podmiot przejął jedenaście kopalń i cztery zakłady, stając się ostatecznie pracodawcą dla blisko 35 tysięcy osób.

Kolejne lata przyniosły dalszą konsolidację polskiego górnictwa w ramach jednego gigantycznego organizmu. W 2017 roku struktury przedsiębiorstwa zasiliły zakłady podlegające wcześniej pod Katowicki Holding Węglowy, a wkrótce potem firma przeszła proces przekształcenia w pełnoprawną spółkę akcyjną. Dzisiaj PGG zarządza licznymi kopalniami na Górnym Śląsku, będąc kluczowym ogniwem krajowego przemysłu wydobywczego i niezwykle ważnym pracodawcą w regionie.