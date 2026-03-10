Ponad 3000 młodych ludzi uczestniczyło w Katowickim Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ poświęconym donacji i transplantacji narządów

Słuchało jej ponad 3000 uczniów z 31 szkół z całego województwa śląskiego, którzy przyjechali do Spodka, by wziąć udział w Katowickim Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ, spotkaniu młodych ludzi z tematyką donacji i transplantacji narządów. Minister mówiła m.in. także o tym, że dzisiaj zamiast portfeli, w których dawniej nosiliśmy oświadczenia woli, mamy ze sobą telefony komórkowe, stąd pora zastanowić się nad jakimś cyfrowym rozwiązaniem.

Zosia żyje dzięki transplantacji serca

Data Forum była nieprzypadkowa - 5 marca 2011 roku odbył się 1. Bieg po Nowe Życie dla donacji i transplantacji. Bohaterami tego wydarzenia są osoby, które żyją dzięki transplantacji. Nie mogło ich zabraknąć w Spodku. Prawdziwą gwiazdą Forum okazała się Zosia Łatas. Dziewczynka miała kilka miesięcy, gdy jej rodzice usłyszeli od lekarzy, że cierpi na bardzo poważną chorobę – kardiomiopatię rozstrzeniową. Leczenie nie przynosiło zadowalających efektów. U Zosi doszło do zatrzymania akcji serca, spędziła wiele czasu na oddziale intensywnej terapii. Konieczna okazała się transplantacja serca, która odbyła się jesienią 2022 roku.

i Autor: Katowickie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ/ Materiały prasowe Zosia Łatas po transplantacji serca z rodzicami - Katarzyną i Szczepanem Łatas - Katowickie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ

Po diagnozie towarzyszył nam głównie strach, co będzie dalej; słowa lekarzy nas załamały, czekaliśmy na cud. I ten cud się wydarzył. Jestem dumna, że mimo tylu przeciwności losu Zosia ciągle walczy, dorównuje swoim rówieśnikom - opowiadała Katarzyna Łatas, mama Zosi. A Zosia zdradziła, że marzy o karierze youtuberki, za co dostała brawa.

Rafał Kątny żyje dzięki transplantacji wątroby. O tym, że jest ciężko chory, dowiedział się przypadkowo, podczas badań okresowych. - Czas przed transplantacją to była droga do śmierci - mówił Rafał.

Z młodzieżą spotkali się lekarze i koordynatorzy

W Spodku nie zabrakło także przedstawicieli świata medycyny - lekarzy oraz koordynatorów transplantacyjnych. Dr n med. Joanna Śliwka naprawia, a kiedy to konieczne, przeszczepia serca nawet najmniejszym dzieciom i jest zastępczynią kierownika Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Najmłodszym dzieckiem, jakie w Zabrzu otrzymało nowe serce była zaledwie siedmiotygodniowa dziewczynka. Urodziła się z bardzo poważną wadą serca. Udało się znaleźć w porę dawcę. Specjalistka opowiadała o tym, że przybywa osób, także dzieci., które kwalifikowane są do transplantacji serca. - To efekt rozwoju medycyny, jesteśmy w stanie doprowadzić coraz więcej osób do momentu kwalifikacji do transplantacji - opowiadała kardiochirurg. Natomiast dawców jest ciągle za mało, dlatego część chorych umiera, nie doczekawszy się transplantacji, także dzieci.

i Autor: Katowickie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ/ Materiały prasowe Koordynatorki transplantacyjne - Bogumiła Król i dr Sylwia Sekta na Katowickim Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ

Prof. dr hab. med. Robert Król, szef Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej - Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mówił o tym, że mamy zbyt mało przeszczepień od żywych dawców, nadal bardzo potrzebna jest edukacja. - Nie uda się zmienić w rok czy dwa lata świadomości społecznej, edukacja jest nadal bardzo potrzebna - mówił profesor.

Opowiadał także o wyzwaniach, z jakimi wiąże się bycie transplantologiem. - Nigdy nie wiadomo, kiedy znajdzie się dawca, stąd zdarzają się sytuacje, gdy trzeba nagle stawić się w szpitalu. Skończyliśmy przeszczepienia wątroby o wpół do drugiej w nocy. O drugiej byłem w domu, a teraz jestem tutaj, w Spodku - mówił lekarz.

Przeszczepia się nie tylko narządy. Opowiadał o tym dr hab. n. med. Bogumił Wowra z Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, który przeszczepia rogówki. - 85 proc. bodźców ze świata zewnętrznego dostarczają nam oczy. Rogówka skupia światło. Każda rysa na niej powoduje zaburzenia widzenia - opowiadał.

i Autor: Katowickie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ/ Materiały prasowe Prof. Roman Danielewicz na Katowickim Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ

Takie wydarzenia są ważne

Maciej Stachura – wiceprezydent Katowic zaznaczył, że nie jest łatwo dzisiaj przykuć uwagę młodzieży. Tutaj się to udaje, największe wrażenie na młodzieży robią historie osób, które dzięki transplantacji otrzymały drugie życie. Leszek Pietraszek, wicemarszałek województwa śląskiego mówił o tym, że takie spotkania są bardzo ważne, bo mówi się na nich o transplantologii, wyjątkowym sposobie, by podzielić się największą wartością, jaką jest życie. - Młodzież uczy się empatii oraz szacunku dla ludzkiego życia - ocenił.

Marek Płaszczymonka, nauczyciel z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Maczka w Katowicach mówił, że to nieprawda, że młodzież nie chce słuchać o trudnych sprawach. - Po raz drugi bierzemy udział w Forum i w zeszłym roku miałem takie głosy, że wyszliśmy za wcześnie, że uczniowie chętnie zostaliby dłużej, bo to dla nich interesujące - mówił nauczyciel.

i Autor: Katowickie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ/ Materiały prasowe Ponad 40 osób po transplantacji na scenie Katowickiego Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ

Arkadiusz Pilarz, dyrektor Forum, zapowiada kolejne takie wydarzenia w tym roku. - Wierzymy, że edukacja, praca u podstaw, z młodymi ludźmi, takimi, jacy dzisiaj przyjechali do Spodka, to najskuteczniejszy sposób na zmianę świadomości społecznej. Przekazujemy rzetelną wiedzę, same fakty, w spotkaniach biorą udział tylko eksperci i ludzie, którzy dostali szansę na drugie życie dzięki transplantacji - podkreślał Arkadiusz Pilarz.

Współgospodarzem Forum Młodych było Miasto Katowice

Partnerami Forum Młodych byli: PZU oraz Województwo Śląskie

Mecenasem wydarzenia była Fundacja Orlen im. I. Łukasiewicza