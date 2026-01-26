Putin spotka się wkrótce z Zełenskim? Nieoficjalne doniesienia

Axios: możliwe spotkanie Putina z Zełenskim. Waszyngton mówi o „bliskiej perspektywie”

Czyżby już niebawem Wołodymyr Zełenski miał spotkać się z Władimirem Putinem? O realnej możliwości takich negocjacji poinformował portal Axios, powołując się na przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Zgodnie z tymi doniesieniami do takiego wydarzenia może dojść, ale wcześniej konieczne są dodatkowe rozmowy w formule trójstronnej, z udziałem Stanów Zjednoczonych. "Jesteśmy bardzo blisko spotkania Putina i Zełenskiego" – przekazało anonimowe źródło portalowi Axios. Jednocześnie zaznaczyło, że przed ewentualnym szczytem niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych negocjacji USA–Rosja–Ukraina. "Uważamy, że to kwestia niedługiego czasu. Jeśli będziemy kontynuować obecny kurs, dojdziemy do tego" – dodał rozmówca portalu.

Rozmowy w Abu Zabi „tak dobre, jak tylko było to możliwe do wyobrażenia”

Według informacji Axios, niedawne trójstronne rozmowy przedstawicieli Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, które odbyły się w Abu Zabi, przebiegły lepiej, niż Waszyngton mógł się spodziewać. Źródło określiło je jako „tak dobre, jak tylko było to możliwe do wyobrażenia”. Tego samego dnia pojawiły się doniesienia, że kolejna runda negocjacji dotyczących Ukrainy w Abu Zabi może odbyć się już w przyszłym tygodniu. Osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów podkreślają, że miały one charakter „pozytywny” i „konstruktywny”. Jednocześnie zaznaczono, że pierwszy dzień negocjacji był najtrudniejszy. Najwięcej kontrowersji wzbudziły kwestie sporów terytorialnych oraz potencjalnych gwarancji bezpieczeństwa dla obu stron konfliktu. Było to także pierwsze znane spotkanie, podczas którego przedstawiciele administracji prezydenckiej USA jednocześnie rozmawiali z delegacjami Rosji i Ukrainy. Co więcej, w Abu Zabi przez pewien czas według Axios strona ukraińska i rosyjska już negocjowały według tych doniesień sam na sam.

Sonda Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku? Tak Nie Nie wiem

A meeting between Volodymyr Zelensky and Vladimir Putin could allegedly take place in the near future, after recent talks were said to have exceeded Washington’s expectations, as reported by Axios. pic.twitter.com/YacH3Zz02t— KyivPost (@KyivPost) January 24, 2026

Zima w Polsce i na świecie. Sprawdź, ile wiesz o mrozie, śniegu i rekordach! Pytanie 1 z 10 Kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima w Polsce? 20 grudnia 21 grudnia 22 grudnia Następne pytanie

MILLER USPOKAJA: ROSJA NAS NIE ZAATAKUJE. NATO GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.