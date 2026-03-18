Król Karol został DJ-em! Zobacz, jak sobie radził

Król Karol za konsoletą. Spróbował swoich sił jako DJ

Król Karol III pokazał się poddanym od zaskakującej strony. Monarcha odwiedził Manchester, gdzie spotkał się z młodymi ludźmi biorącymi udział w programach wspierających rozwój zawodowy. W trakcie wizyty wydarzyło się coś nietypowego – 78-letni stanął za konsoletą DJ-ską i spróbował swoich sił w miksowaniu muzyki pod okiem zawodowca. Próbował miksować utwory i szybko zauważył, że to wcale nie jest proste. Po krótkiej próbie tylko się uśmiechnął i przyznał, że wygląda łatwiej, niż jest w rzeczywistości. Ale trzeba przyznać, że zrobił pewne postępy! Wizyta miała pokazać, jak działa The King’s Trust, czyli organizacja pomagająca młodym ludziom zdobyć zawód. Podczas pobytu w Manchesterze król spotkał się też z innymi uczestnikami kursów. Tym razem został przyjęty ciepło i bez protestów, które zdarzały się wcześniej przy innych okazjach, zwłaszcza tuż po zatrzymaniu byłego księcia Andrzeja.

Król Karol III panuje od czterech lat. Był najdłużej czekającym na tron księciem Walii w historii kraju

Karol III został królem Wielkiej Brytanii 8 września 2022 roku, po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II. Zgodnie z zasadami monarchii, tron przechodzi automatycznie na następcę, więc objął władzę w tym samym dniu, w którym zmarła monarchini. Oficjalna koronacja odbyła się później, 6 maja 2023 roku w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Karol był najdłużej czekającym następcą tronu w historii kraju. Następny w kolejce do korony jest książę William, najstarszy syn Karola, po nim władzę ma przejąć niespełna trzynastoletni teraz książę George.

King of the decks! King Charles tries his hand at ‘fading’ as he joined budding DJ Christian St Louis at a @KingsTrust event in Manchester. ‘It’s not as easy as it looks, is it?’ I remarked as HM looked up and got the giggles. pic.twitter.com/CoQqoHZgCf— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 16, 2026

