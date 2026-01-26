Zimowy armagedon na Ławicy. Poranne loty z dużymi opóźnieniami

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, marznący deszcz padał w nocy z niedzieli na poniedziałek (25/26 stycznia) i poważnie utrudnił funkcjonowanie poznańskiego portu lotniczego. Opady rozpoczęły się po północy i niemal natychmiast doprowadziły do powstania kilkumilimetrowej warstwy lodu na drodze startowej, płycie postojowej oraz na zaparkowanych samolotach.

Jak przekazał PAP rzecznik lotniska Ławica Marcin Wesołek, nad ranem sytuacja zaczęła się poprawiać.

Właśnie wystartował pierwszy samolot z siedmiu zaplanowanych do startu w tej porannej fali odlotów. Był to lot do Warszawy. Przestało padać, a droga startowa została doprowadzona do takiego stanu, że lotnisko może już funkcjonować – powiedział.

Największym wyzwaniem było przywrócenie drogi startowej do bezpiecznego stanu. Służby lotniskowe musiały sięgnąć po środki chemiczne oraz specjalistyczne szczotki do mechanicznego usuwania lodu. Równolegle prowadzono także odladzanie samolotów, co – jak podkreślają przedstawiciele lotniska – w przypadku marznącego deszczu wymaga szczególnej precyzji i zajmuje więcej czasu.

Pierwszym wyzwaniem było doprowadzenie drogi startowej do odpowiedniego stanu – użyto środków chemicznych oraz specjalnych szczotek do mechanicznego usuwania lodu. Drugim wyzwaniem była konieczność odlodzenia samolotów. Przy takim marznącym deszczu proces ten musi być szczególnie precyzyjny i czasochłonny, co wpływało na opóźnienia, zwłaszcza w porannej fazie operacji – wyjaśnił Wesołek.

Między godziną 5.00 a 6.30 zaplanowanych było siedem porannych wylotów. Pierwszy z nich – rejs do Warszawy – wystartował około godziny 7.00, z ponad godzinnym opóźnieniem. Lotnisko apelowało do pasażerów o śledzenie komunikatów przewoźników i sprawdzanie aktualnego statusu lotów.