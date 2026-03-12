Na terenie kopalni znaleziono drona. "Teren zabezpieczają policjanci"

Dron na terenie kopalni w Wielkopolsce
Jak przekazali mundurowi, zgłoszenie zgodnie z którym "na terenie pow. konińskiego, miejscowość Galczyce na terenie kopalni węgla brunatnego, pracownik kopalni ujawnił bezzałogowy statek powietrzny typu dron" wpłynęło do służb po godz. 11:00. Na miejsce udali się policjanci z Poznania i Konina, którzy zabezpieczają teren. O zajściu poinformowano prokuraturę.
"W związku z upadkiem drona na chwile obecną nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi" - zaznaczyli funkcjonariusze we wpisie na platformie X.
Sprawę wyjaśniają policjanci z Żandarmerią Wojskową
W czwartkowej rozmowie z dziennikarzami wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że meldunek w tej sprawie złożył mu już Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. - Żandarmeria Wojskowa wspólnie z policją wyjaśnia sprawę. Przed chwilą minister obrony Szwecji Pal Jonson mówił mi o naruszeniu szwedzkiej przestrzeni przez dron, najprawdopodobniej realizujący misję na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu. Ta sprawa podlega wyjaśnieniu - dodał.
Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej podali już natomiast za pośrednictwem wspomnianej platformy X, że czynności na miejscu odnalezienia drona prowadzi Wydział ŻW w Poznaniu, pod nadzorem prokuratora z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.
Rzecznik lubelskiej prokuratury Marek Zych potwierdził, że sprawę drona znalezionego na terenie kopalni będzie nadzorował 8. Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ten sam wydział prowadzi postępowanie w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku. Wiele spadło wówczas na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO.
Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do resortu obrony, dron znaleziony pod Koninem to najprawdopodobniej jeden z tych odnalezionych we wrześniu.