Na terenie kopalni znaleziono drona. "Teren zabezpieczają policjanci"

Dron na terenie kopalni w Wielkopolsce

Jak przekazali mundurowi, zgłoszenie zgodnie z którym "na terenie pow. konińskiego, miejscowość Galczyce na terenie kopalni węgla brunatnego, pracownik kopalni ujawnił bezzałogowy statek powietrzny typu dron" wpłynęło do służb po godz. 11:00. Na miejsce udali się policjanci z Poznania i Konina, którzy zabezpieczają teren. O zajściu poinformowano prokuraturę.

"W związku z upadkiem drona na chwile obecną nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi" - zaznaczyli funkcjonariusze we wpisie na platformie X.

Szanowni Państwo po godzinie 11 wpłyneło zgłoszenie do CPR, że na terenie pow. konińskiego, miejscowość Gałczyce na terenie Kopalni Węgla Brunatnego, pracownik kopalni ujawnił Bezzałogowy Statek Powietrzny typu Dron. Na miejscu teren zabezpieczają policjanci z Konina i Poznania.— WielkopolskaPolicja (@PolicjaWlkp) March 12, 2026

Sprawę wyjaśniają policjanci z Żandarmerią Wojskową

W czwartkowej rozmowie z dziennikarzami wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że meldunek w tej sprawie złożył mu już Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. - Żandarmeria Wojskowa wspólnie z policją wyjaśnia sprawę. Przed chwilą minister obrony Szwecji Pal Jonson mówił mi o naruszeniu szwedzkiej przestrzeni przez dron, najprawdopodobniej realizujący misję na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu. Ta sprawa podlega wyjaśnieniu - dodał.

Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej podali już natomiast za pośrednictwem wspomnianej platformy X, że czynności na miejscu odnalezienia drona prowadzi Wydział ŻW w Poznaniu, pod nadzorem prokuratora z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Wydział ŻW w Poznaniu, pod nadzorem prokuratora z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego na terenie kopalni węgla brunatnego w Golczycach, pow. koniński.płk Paweł Durka pic.twitter.com/BxlsbIYYq4— Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) March 12, 2026

Rzecznik lubelskiej prokuratury Marek Zych potwierdził, że sprawę drona znalezionego na terenie kopalni będzie nadzorował 8. Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ten sam wydział prowadzi postępowanie w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku. Wiele spadło wówczas na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do resortu obrony, dron znaleziony pod Koninem to najprawdopodobniej jeden z tych odnalezionych we wrześniu.

