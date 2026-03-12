Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił! Tragiczne doniesienia ze szpitala

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło we wtorek, 10 marca, w godzinach wieczornych w Parku Tysiąclecia w Poznaniu. Świadkowie relacjonowali, że nagle zauważyli mężczyznę, który sam się podpalił. Natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej i wezwali pomoc. Poszkodowany został przewieziony do szpitala na ul. Szwajcarskiej w bardzo ciężkim, później określanym jako krytyczny, stanie.

Czytaj: Dramat w parku w Poznaniu. Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił!

Jak podaje Radio Poznań, mężczyzna zmarł w szpitalu. Lekarze odnotowali u niego poparzenia obejmujące około 95% powierzchni ciała, a także poważne uszkodzenia dróg oddechowych.

Policja ustaliła tożsamość mężczyzny i poinformowała jego rodzinę o tragedii. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, starając się ustalić motyw tego czynu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.