Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił! Tragiczne doniesienia ze szpitala

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło we wtorek, 10 marca, w godzinach wieczornych w Parku Tysiąclecia w Poznaniu. Świadkowie relacjonowali, że nagle zauważyli mężczyznę, który sam się podpalił. Natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej i wezwali pomoc. Poszkodowany został przewieziony do szpitala na ul. Szwajcarskiej w bardzo ciężkim, później określanym jako krytyczny, stanie.
Czytaj: Dramat w parku w Poznaniu. Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił!
Jak podaje Radio Poznań, mężczyzna zmarł w szpitalu. Lekarze odnotowali u niego poparzenia obejmujące około 95% powierzchni ciała, a także poważne uszkodzenia dróg oddechowych.
Policja ustaliła tożsamość mężczyzny i poinformowała jego rodzinę o tragedii. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, starając się ustalić motyw tego czynu.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.