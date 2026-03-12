Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił! Tragiczne doniesienia ze szpitala

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-03-12 13:41

Dramatyczne wydarzenie w Parku Tysiąclecia w Poznaniu. We wtorek, 10 marca, mężczyzna oblany łatwopalną substancją podpalił się w publicznym miejscu. Pomimo szybkiej interwencji służb, nie udało się go uratować – poinformowało Radio Poznań.

Policja dopadła 17-latka! Miał zabić siekierą prababcię i ojczyma

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło we wtorek, 10 marca, w godzinach wieczornych w Parku Tysiąclecia w Poznaniu. Świadkowie relacjonowali, że nagle zauważyli mężczyznę, który sam się podpalił. Natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej i wezwali pomoc. Poszkodowany został przewieziony do szpitala na ul. Szwajcarskiej w bardzo ciężkim, później określanym jako krytyczny, stanie.

Czytaj: Dramat w parku w Poznaniu. Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił!

Jak podaje Radio Poznań, mężczyzna zmarł w szpitalu. Lekarze odnotowali u niego poparzenia obejmujące około 95% powierzchni ciała, a także poważne uszkodzenia dróg oddechowych.

Policja ustaliła tożsamość mężczyzny i poinformowała jego rodzinę o tragedii. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, starając się ustalić motyw tego czynu.

Polecany artykuł:

Klaudia wyrzuciła garnek z zupą, potem chwyciła za nóż! Chwilę później jej part…

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Krwawe morderstwo pod Poznaniem. Policja po dekadzie dorwała zabójcę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKIE WYPADEK
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE TRAGEDIA