To najlepsze miasto do życia w Polsce. Poznań triumfuje, ale są haczyki!

Poznań na szczycie rankingu Business Insidera

W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez Business Insider, Poznań uplasował się na pierwszej pozycji, dzieląc miejsce na podium z Rzeszowem. Jak informuje dziennikarz Damian Słomski, stolica Wielkopolski jest magnesem dla zagranicznych inwestorów, szczególnie w branżach nowych technologii, handlu oraz motoryzacji. Przekłada się to na niezwykle niską stopę bezrobocia, która według danych Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2025 roku osiągnęła zaledwie 1,4 procent.

Wysokie zarobki, ale drogie mieszkania w Poznaniu

Kwestia finansów w Poznaniu wygląda obiecująco. Średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wynosi tam imponujące 10 203 złote brutto. Niestety, wysokie dochody zderzają się z trudną sytuacją na rynku nieruchomości. Metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego kosztuje średnio 11 398 zł. W praktyce oznacza to, że za jedno przeciętne wynagrodzenie poznaniak jest w stanie kupić jedynie około 0,9 m² własnego lokum.

Jakość powietrza i dostęp do lekarzy w stolicy Wielkopolski

Damian Słomski zaznacza, że Poznań może pochwalić się całkiem dobrą jakością powietrza. W 2025 roku średnie stężenie pyłu PM10 wynosiło tam 24,71 mikrogramów na metr sześcienny, co stanowi mniej niż połowę normy wyznaczonej przez WHO. To z pewnością pozytywna informacja, choć smog nadal bywa uciążliwy dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego.

Znacznie gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku publicznej opieki zdrowotnej. W lutym 2026 roku średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty na NFZ w Poznaniu wynosił aż 173 dni. Rozstrzał między poszczególnymi poradniami jest ogromny – podczas gdy do ginekologa można dostać się w 28 dni, na wizytę u gastrologa pacjenci muszą czekać średnio aż 834 dni.

Przestępczość w Poznaniu. Jak wyglądają statystyki?

Dane dotyczące bezpieczeństwa mogą budzić pewien niepokój. Zgodnie z informacjami GUS, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku w stolicy Wielkopolski odnotowano 8488 przestępstw. Oznacza to, że na tysiąc mieszkańców przypadało średnio 15,87 czynów zabronionych.

Mimo tych wyzwań, jak podsumowuje Damian Słomski na łamach Business Insidera, Poznań pozostaje miastem ogromnych perspektyw. Znakomite zarobki i minimalne bezrobocie sprawiły, że to właśnie to miasto triumfuje w rankingu najlepszych miejsc do życia w Polsce.