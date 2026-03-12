Tajemnicze zaginięcie 37-letniego Łukasza! Jest pilny apel policji

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-03-12 8:06

Policjanci ze Środy Wielkopolskiej prowadzą poszukiwania 37-letniego Łukasza Depty, który zaginął na terenie gminy Środa Wielkopolska. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc i przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny.

i

Autor: Policja Środa Wielkopolska/ Materiały prasowe
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej prowadzi czynności poszukiwawcze za Łukaszem Deptą. Mężczyzna zaginął na terenie gminy Środa Wielkopolska i od tego czasu nie wiadomo, gdzie przebywa.

W chwili zaginięcia 37-latek był ubrany w czarną kurtkę z kapturem oraz czarne spodnie dresowe. Policja informuje również, że mężczyzna mógł poruszać się rowerem w kolorze ciemnoczerwonym.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt ze służbami.

Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej lub pod numer alarmowy 112.

Policjanci podkreślają, że każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może pomóc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny.

