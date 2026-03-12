Tajemnicze zaginięcie 37-letniego Łukasza! Jest pilny apel policji

Policja w Środzie Wielkopolskiej poszukuje 37-letniego Łukasza Depty, który zaginął na terenie gminy Środa Wielkopolska.

W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w czarną kurtkę z kapturem i czarne spodnie dresowe, mógł poruszać się ciemnoczerwonym rowerem.

Osoby posiadające informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Środzie Wielkopolskiej lub pod numer alarmowy 112.

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej prowadzi czynności poszukiwawcze za Łukaszem Deptą. Mężczyzna zaginął na terenie gminy Środa Wielkopolska i od tego czasu nie wiadomo, gdzie przebywa.

W chwili zaginięcia 37-latek był ubrany w czarną kurtkę z kapturem oraz czarne spodnie dresowe. Policja informuje również, że mężczyzna mógł poruszać się rowerem w kolorze ciemnoczerwonym.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt ze służbami.

Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej lub pod numer alarmowy 112.

Policjanci podkreślają, że każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może pomóc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny.