sąsiedzi są w szoku!

Przyszedł do ofiary z młotkiem i ją zabił?! Wstrząsające morderstwo dentystki w Środzie Wielkopolskiej

Tą tragedią żyje cała Wielkopolska! W niedzielę, 28 lipca do jednego z domów doszło do włamania. Niestety właścicielka, a jej 48-letni syn, który jest księdzem, został brutalnie pobity. W sprawie zatrzymano obywatel Mołdawii, który - jak się okazało - był sąsiadem swojej ofiary. Mieszkał przeciwko willi, w której doszło do tragedii.