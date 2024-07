Do tragedii doszło w domu przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Znaleziono tam dwie ciężko ranne osoby: 84-letnią kobietę i jej 48-letniego syna. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował w niedzielę, że ranne osoby trafiły do szpitala. Kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. "Gazeta Średzka" poinformowała, że ofiara to znana średzka stomatolog. 48-latek to wikary parafii w Dąbrówce. - Dziś w nocy lub nad ranem w Środzie Wlkp. w czasie włamania do jednego z domów zamordowano właścicielkę - znaną dr stomatolog. Jeden z księży naszej diecezji to jej syn, który akurat przebywał u matki. Trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Trwa operacja - przekazał ks. Daniel Wachowiak.

W niedzielę około godz. 16 policjanci poinformowali, że udało się zatrzymać podejrzanego w tej sprawie. - Mołdawianin ma 48 lat. Znaleźliśmy przy nim przedmioty skradzione z mieszkania ofiary - podał Borowiak.

Wcześniej rzecznik informował, że na miejscu pracują ekipy śledcze ze Środy Wielkopolskiej i z KWP w Poznaniu. Powiedział, że gromadzone są m.in. zapisy z okolicznych systemów monitoringu wizyjnego. Jako najbardziej prawdopodobne policjanci zakładali tło rabunkowe zdarzenia. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest poszkodowany mężczyzna.

