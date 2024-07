Włamanie do domu w Środzie Wielkopolskiej. Nie żyje znana stomatolog. Jej syn ksiądz trafił do szpitala. Policja zatrzymała Mołdawianina

Do tragedii doszło w domu przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Znaleziono tam dwie ciężko ranne osoby: 84-letnią kobietę i jej 48-letniego syna, Łukasza. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował w niedzielę (28 lipca), że ranne osoby trafiły do szpitala. Kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. "Gazeta Średzka" poinformowała, że ofiara to znana średzka stomatolog. 48-latek to wikary parafii w Dąbrówce.

- Dziś w nocy lub nad ranem w Środzie Wlkp. w czasie włamania do jednego z domów zamordowano właścicielkę - znaną dr stomatolog. Jeden z księży naszej diecezji to jej syn, który akurat przebywał u matki. Trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Trwa operacja - przekazał ks. Daniel Wachowiak.

Parafia prosi wiernych o modlitwę

Atak na 84-latkę i jej syna wstrząsnął całą Wielkopolską. Wierni z kościoła, gdzie swoją posługę pełni ks. Łukasz, jednoczą się w modlitwie. Ze szczególnym apelem zwróciła się parafia księdza.

- Ks. Łukasz walczy o życie w szpitalu. Dzisiaj w nocy w jego domu rodzinnym był napad. Zmarła mama ks. Łukasza, a on został brutalnie pobity. Módlmy się za mamę o łaskę nieba i o powrót do zdrowia dla ks. Łukasza - apeluje Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce.

Podejrzany o zabójstwo usłyszał zarzuty

Obywatel Mołdawii, zatrzymany po napadzie przez policję, usłyszał zarzuty 28 lipca wieczorem. W poniedziałek, 29 lipca, zostanie doprowadzony do prokuratury. - Podejrzany usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa, kradzieży z włamaniem i znęcania się nad partnerką - poinformował dziennikarzy "Głosy Wielkopolski" Andrzej Borowiak, rzecznik KWP w Poznaniu.

Policja przekazała także, że obecnie trwa sekcja zwłok zamordowanej 84-letniej właścicielki domu.

