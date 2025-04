Awaria na autostradzie A4. Wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia

Po tragicznej śmierci 16-letniego Szymona, który zginął raniony w szyję ostrym narzędziem przez rówieśnika, głos zabrała małopolska kurator oświaty. Gabriela Olszowska napisała list, odnosząc się do dramatycznego zdarzenia. Szefowa kuratorium złożyła kondolencje bliskim Szymona oraz wskazała na przyczynę tragedii. Jej zdaniem "ta śmierć to efekt niewystarczającej obrony pojedynczych wartości i systemu wartości naszej cywilizacji, który stawia na pierwszym miejscu poszanowanie godności człowieka oraz życia we wszystkich jego przejawach".

Jako podstawowe dla naszej cywilizacji wartości wskazała: prawdomówność, uczciwość, obowiązek przestrzegania przyjętych w społeczeństwie norm i zasad oraz prawo do wolności przekonań i poglądów.

Kurator zwróciła również uwagę na potrzebę reagowania na otaczające nas zło oraz hejt. Zaapelowała, by nikomu nie zabrakło odwagi, gdy będzie musiał stanąć w obronie krzywdzonych osób.

- To czas żeby wreszcie wykrzyczeć NIE! DOŚĆ! To czas aby każdy odzyskał odwagę i reagował na każde zło wokół siebie. Krzywe spojrzenia, złośliwe uwagi, hejt w każdej postaci, zły gest, wulgaryzmy, niechęć i złość, absurdalne kłótnie, wymykające się rozumowi emocje – to początki spirali, która zawsze prowadzi do dramatu i tragedii konkretnych osób, ich rodzin, społeczności szkolnych i lokalnych - przestrzegła Gabriela Olszowska.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy administracji i obsługi przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Małopolski, Drogie Dzieci i Droga Młodzieży

4 kwietnia 2025 roku – zwykły dzień dla całej Małopolski przyniósł dramatyczne doniesienie o tragicznej śmierci Szymona, Ucznia jednego z tarnowskich liceów ogólnokształcących.

To Życie nie skończyło się w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego. Ta okrutna, bezsensowna, straszna chwila, która zmieniła wszystko w życiu tak wielu – i tych, którzy tam byli i tych, którzy będą musieli z tym żyć – jest skutkiem milczenia i braku sprzeciwu wobec każdego zła, wobec złych zachowań, złych słów i złych czynów.

Ta śmierć to efekt niewystarczającej obrony pojedynczych wartości i systemu wartości naszej cywilizacji, który stawia na pierwszym miejscu poszanowanie godności człowieka oraz życia we wszystkich jego przejawach, prawdomówność, uczciwość, obowiązek przestrzegania przyjętych w społeczeństwie norm i zasad oraz prawo do wolności przekonań i poglądów.

To czas żeby wreszcie wykrzyczeć NIE! DOŚĆ!To czas aby każdy odzyskał odwagę i reagował na każde zło wokół siebie. Krzywe spojrzenia, złośliwe uwagi, hejt w każdej postaci, zły gest, wulgaryzmy, niechęć i złość, absurdalne kłótnie, wymykające się rozumowi emocje – to początki spirali, która zawsze prowadzi do dramatu i tragedii konkretnych osób, ich rodzin, społeczności szkolnych i lokalnych.

Chcę, aby mój głos wybrzmiał wyraźnie i dobitnie.Proszę, reagujmy, proszę reagujcie!Brońmy wszyscy dobra, prawdy, stawajmy w obronie każdego, komu dzieje się jakakolwiek krzywda. Wspierajmy dobre relacje – piętnujmy złe! Bądźmy wszyscy uważnymi obserwatorami tego co dzieje się wokół nas, prośmy o pomoc, zwracajmy uwagę.

Na klepsydrze nieżyjącego Ucznia – Szymona czytamy: „Miałeś otwarte serce (…)”. Miejmy otwarte serca dla ludzi wokół nas, w każdej społeczności szkolnej w Małopolsce.

Uroczystości żałobne odbędą się w Tarnowie w czwartek 10 kwietnia.Składam kondolencje Rodzicom, Rodzinie i Bliskim Szymona, Jego Kolegom, Koleżankom, Przyjaciołom, Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Liceum, mieszkańcom Tarnowa, bo straszny to dla wszystkich cios.

