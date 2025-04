Ciężarówki nie wjadą do tego miasta na Pomorzu. Padła data

Zakaz wjazdu ciężarówek do Pruszcza Gdańskiego

Sprawę od początku opisuje Anna Kobryń z portalu Eska Trójmiasto. Do Wielkanocy miał zostać wprowadzony zakaz ruchu pojazdów ciężarowych na odcinku drogi krajowej nr 91, który przebiega przez Pruszcz Gdański.

- podaje portal.

Wiadomo już, że zakaz rzeczywiście wejdzie w życie i znana jest konkretna data.

Planowany zakaz ma wejść w życie 18 kwietnia 2025 roku. Ograniczenie obejmie pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20 ton i będzie obowiązywało na odcinku ul. Grunwaldzkiej – od skrzyżowania z ul. Zastawną do ul. Świętego Wojciecha.

Oznacza to, że zakaz zacznie obowiązywać za ok. tydzień. Ruch pojazdów ciężarowych ma zostać przekierowany głównie na drogi ekspresowe S6 i S7, w tym przez węzeł Gdańsk Południe. Udział pojazdów ciężkich ma się tam zwiększyć z 17% do 18,3%. Eksperci twierdzą, że nie doprowadzi to do paraliżu.