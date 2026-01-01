Pijany kierowca wjechał na chodnik, nie żyje 37-latka! Dwie osoby zatrzymane

Śmiertelne potrącenie na chodniku w Ostrowie Wielkopolskim. Pijany kierowca uciekł z miejsca zdarzenia

Tragiczny wypadek spowodowany przez pijaka za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim! Dramat rozegrał się w sylwestrową noc. Jak poinformowała Polską Agencję Prasową oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. asp. Ewa Golińska-Jurasz, zgłoszenie o potrąconej kobiecie służby otrzymały po godzinie 4 nad ranem. Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Wysockiej. Na miejsce natychmiast skierowano policję i pogotowie ratunkowe. Ciężko ranna 37-latka została przewieziona do ostrowskiego szpitala, gdzie niestety zmarła. Kierowca nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca wypadku. Jednak w trakcie ucieczki zgubił tablicę rejestracyjną pojazdu, co znacząco ułatwiło złapanie podejrzanych.

Zatrzymani to 26-letni mężczyzna i kobieta. Badanie alkomatem wykazało u nich około 2 promile alkoholu w organizmie

– Po godzinie 5 poszukiwany samochód odnaleziono w miejscowości Przygodzice, oddalonej o około 10 kilometrów od Ostrowa Wielkopolskiego. W pojeździe znajdowały się dwie osoby – 26-letni mężczyzna i kobieta – przekazała rzeczniczka policji. Oboje zostali zatrzymani. Badanie alkomatem wykazało u nich około 2 promile alkoholu w organizmie. Zostali osadzeni w policyjnym areszcie, a od zatrzymanych pobrano krew do dalszych badań. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem marki BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na drogę pieszo-rowerową i potrącił idącą tam kobietę. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz to, kto w chwili wypadku siedział za kierownicą.

