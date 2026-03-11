Maluch wielkości dłoni podbija poznańskie zoo. Poznajcie uroczego sorkonosa!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-03-11 14:08

W poznańskim ogrodzie zoologicznym pojawił się nowy, wyjątkowo mały mieszkaniec. Kilka tygodni temu na świat przyszedł sorkonos czarno-rdzawy. Maluch dopiero zaczyna swoją przygodę ze światem i stawia pierwsze nieśmiałe kroki poza gniazdem.

Maluch wielkości dłoni podbija poznańskie zoo. Poznajcie uroczego sorkonosa!

i

Autor: Zoo Poznań/ Facebook
Super Express Google News

We wtorek, 10 marca, poznańskie zoo podzieliło się radosną wiadomością w mediach społecznościowych. Okazało się, że w ogrodzie zoologicznym pojawił się nowy lokator – niewielki sorkonos czarno-rdzawy.

W naszym zoo pojawił się nowy, bardzo mały mieszkaniec. Niedawno urodził się sorkonos czarno - rdzawy. Maluch ma obecnie około 3 tygodni, to właśnie w tym wieku młode zaczynają po raz pierwszy opuszczać gniazdo i ostrożnie poznawać świat poza bezpieczną kryjówką – przekazało zoo w Poznaniu.

Na razie opiekunowie nie wiedzą jeszcze, czy nowy mieszkaniec jest samcem czy samicą. Przy tak młodych zwierzętach potrzeba czasu i cierpliwości, by ustalić płeć. Maleństwo nie jest jeszcze dostępne dla zwiedzających. Jak wyjaśniają pracownicy ogrodu, sorkonosy przebywają obecnie w spokojnym zapleczu hodowlanym, gdzie mają zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju.

Ze względów hodowlanych nasze sorkonosy przebywają obecnie poza ekspozycją, w spokojnym zapleczu hodowlanym. Pierwsze tygodnie życia są dla nich bardzo ważne – potrzebują ciszy, stabilnych warunków i jak najmniejszej liczby bodźców – informuje zoo.

Sorkonosy to niezwykle ciekawe zwierzęta. Choć na pierwszy rzut oka mogą przypominać niewielkie gryzonie, w rzeczywistości należą do rzędu ryjkonosów. Co ciekawe, z punktu widzenia ewolucji są bliżej spokrewnione… ze słoniami niż z myszami.

Swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu, wydłużonemu ryjkowi, którym przeszukują liście i glebę w poszukiwaniu jedzenia. Są przy tym niezwykle szybkie i zwinne – potrafią błyskawicznie przemykać między kamieniami i gałęziami. Ich dieta składa się głównie z owadów i innych drobnych bezkręgowców.

Większość gatunków sorkonosów żyje w Afryce, gdzie zamieszkują sawanny, zarośla i lasy. Teraz jeden z nich rośnie i poznaje świat także w Poznaniu.

Opiekunowie liczą, że maluch będzie rozwijał się zdrowo i bez przeszkód. Na razie pozostaje trzymać za niego kciuki.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki