Maluch wielkości dłoni podbija poznańskie zoo. Poznajcie uroczego sorkonosa!

We wtorek, 10 marca, poznańskie zoo podzieliło się radosną wiadomością w mediach społecznościowych. Okazało się, że w ogrodzie zoologicznym pojawił się nowy lokator – niewielki sorkonos czarno-rdzawy.

W naszym zoo pojawił się nowy, bardzo mały mieszkaniec. Niedawno urodził się sorkonos czarno - rdzawy. Maluch ma obecnie około 3 tygodni, to właśnie w tym wieku młode zaczynają po raz pierwszy opuszczać gniazdo i ostrożnie poznawać świat poza bezpieczną kryjówką – przekazało zoo w Poznaniu.

Na razie opiekunowie nie wiedzą jeszcze, czy nowy mieszkaniec jest samcem czy samicą. Przy tak młodych zwierzętach potrzeba czasu i cierpliwości, by ustalić płeć. Maleństwo nie jest jeszcze dostępne dla zwiedzających. Jak wyjaśniają pracownicy ogrodu, sorkonosy przebywają obecnie w spokojnym zapleczu hodowlanym, gdzie mają zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju.

Ze względów hodowlanych nasze sorkonosy przebywają obecnie poza ekspozycją, w spokojnym zapleczu hodowlanym. Pierwsze tygodnie życia są dla nich bardzo ważne – potrzebują ciszy, stabilnych warunków i jak najmniejszej liczby bodźców – informuje zoo.

Sorkonosy to niezwykle ciekawe zwierzęta. Choć na pierwszy rzut oka mogą przypominać niewielkie gryzonie, w rzeczywistości należą do rzędu ryjkonosów. Co ciekawe, z punktu widzenia ewolucji są bliżej spokrewnione… ze słoniami niż z myszami.

Swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu, wydłużonemu ryjkowi, którym przeszukują liście i glebę w poszukiwaniu jedzenia. Są przy tym niezwykle szybkie i zwinne – potrafią błyskawicznie przemykać między kamieniami i gałęziami. Ich dieta składa się głównie z owadów i innych drobnych bezkręgowców.

Większość gatunków sorkonosów żyje w Afryce, gdzie zamieszkują sawanny, zarośla i lasy. Teraz jeden z nich rośnie i poznaje świat także w Poznaniu.

Opiekunowie liczą, że maluch będzie rozwijał się zdrowo i bez przeszkód. Na razie pozostaje trzymać za niego kciuki.