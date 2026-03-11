Dramat w parku w Poznaniu. Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił!

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 marca, w godzinach wieczornych w Parku Tysiąclecia w Poznaniu. Według relacji świadków, w pewnym momencie zauważyli oni mężczyznę, który oblał się łatwopalną substancją, a następnie podpalił.

Osoby znajdujące się w pobliżu natychmiast zareagowały. Widząc płonącego człowieka, rzuciły się, by go ratować. Rozpoczęto akcję gaśniczą i jednocześnie wezwano służby ratunkowe.

Na miejsce szybko przyjechali policjanci oraz ratownicy medyczni. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy, a następnie został przewieziony do szpitala. Informację o zdarzeniu potwierdziła wielkopolska policja.

Nieznany mężczyzna polał się łatwopalną substancją i podpalił. W ciężkim stanie trafił do szpitala – poinformował "Głos Wielkopolski" dyżurny policji.

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące tożsamości mężczyzny ani okoliczności, które doprowadziły do tego dramatycznego zdarzenia. Sprawą zajmują się policjanci, którzy wyjaśniają, co dokładnie wydarzyło się w parku.

Śledczy będą ustalać m.in. kim jest poszkodowany oraz co było powodem jego desperackiego kroku. Na razie wiadomo jedynie, że dzięki szybkiej reakcji świadków ogień udało się ugasić jeszcze przed przyjazdem służb.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.