Nowy groźny gatunek kleszcza w Polsce. Pojawił się w tych miejscowościach

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-11 7:50

Wraz z nadejściem cieplejszych dni w Polsce ruszył sezon na kleszcze. Naukowcy zwracają jednak uwagę na nowe zjawisko - w naszym kraju odnotowano obecność egzotycznego gatunku Hyalomma, który naturalnie występuje w Afryce i Azji. Pajęczaki te są większe od dobrze znanego kleszcza pospolitego i mogą przenosić groźne choroby. Pojedyncze osobniki wykryto już w kilku miejscowościach w Polsce. Gdzie dokładnie?

Super Express Google News

Nowy gatunek kleszczy w Polsce

Sezon aktywności kleszczy w Polsce rozpoczyna się już wczesną wiosną i z roku na rok trwa coraz dłużej. Wraz ze wzrostem temperatur pajęczaki pojawiają się nie tylko w lasach, ale także w parkach, ogrodach czy na łąkach, więc należy zachować szczególną ostrożność. 

Niestety, wieści od naukowców nie napawają optymizmem i nie pomagają w ochronie, bowiem - jak się okazuje - w Polsce pojawił się nowy gatunek kleszcza, który do tej pory widywany był głównie w Afryce i Azji. To kleszcz Hyalomma.

Polecany artykuł:

Nowy kleszcz w Europie! Naukowcy biją na alarm: jest zagrożeniem dla życia

Kleszcz Hyalomma w Polsce

Kleszcz Hyalomma od pewnego czasu zauważalny jest w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Według naukowców pajęczaki te przybywają na nasz kontynent w bardzo nietypowy sposób - razem z ptakami wędrownymi. Okazuje się bowiem, że podczas wiosennych migracji ptaki mogą przenosić larwy i nimfy kleszczy na ogromne odległości.

Dotychczas jednak większość z nich nie dawała rady przeżyć w naszych warunkach, lecz wszystko zmieniło się wraz ze zmianami klimatycznymi. Ciepłe i stosunkowo suche wiosny oraz lata sprawiają, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej doniesień o dorosłych osobnikach Hyalomma w różnych częściach Europy. W Polsce kleszcze hyalomma wykryto w 12 miejscowościach - których? Pełną listę znajdziecie w galerii zdjęć poniżej. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowy groźny gatunek kleszcza pojawił się w tych miejscowościach [LISTA]

Hyalomma
Galeria zdjęć 12

Kleszcz Hyalomma a kleszcz pospolity

Najczęściej spotykanym gatunkiem w naszym kraju pozostaje kleszcz pospolity, odpowiedzialny za większość przypadków boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu. Kleszcze Hyalomma różnią się od niego kilkoma wyraźnymi cechami:

  • są znacznie większe i mogą osiągać nawet 1-5 cm długości,
  • mają ciemne, brunatne lub prawie czarne ciało,
  • wyróżniają się długimi odnóżami z jasnymi prążkami.

Warto także zaznaczyć, iż kleszcz Hyalomma potrafi aktywnie przemieszczać się i poszukiwać ofiary, pokonując większe odległości.

Czy kleszcz afrykański jest niebezpieczny?

Kleszcze Hyalomma mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. To właśnie one mogą przenosić wirusa powodującego krymsko-kongijską gorączkę krwotoczną.

Quiz wiedzy o kleszczach i przenoszonych przez nie chorobach
Pytanie 1 z 13
Dlaczego w celu ochrony przed kleszczami poleca się zakładać jasne ubrania?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KLESZCZE CHOROBY
KLESZCZE
KLESZCZ